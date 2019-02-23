0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu, milli eskrimci Nisanur Erbil'i tebrik etti

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyon olan Nisanur Erbil’i kutluyorum"

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:18
Bakan Kasapoğlu, milli eskrimci Nisanur Erbil'i tebrik etti


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Nisanur Erbil için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen şampiyonada yıldız kadınlar kılıç kategorisinde kürsünün en üst basamağında yer alan Nisanur için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"İtalya’nın Foggia kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyon olan Nisanur Erbil’i kutluyorum. Bizleri gururlandıran Nisanur Erbil’in gelecek organizasyonlarda da şampiyon olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum."



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:18
  1. Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası
  2. eskrim
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. İtalya
  5. Nisanur Erbil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geceyi alevler aydınlattı
    1. Geceyi alevler aydınlattı
    2. İstanbul için kritik uyarı! Saat..
    3. Gediz Deltası Unesco yolunda...
    4. THY Euroleague’de 23. haftanın ardından
    5. Kaymakam Kurt köyleri geziyor..
    6. Lüleburgaz’da bin 57 kişi..
    7. Çöpe gidecek kotlara yeni tasarım
    8. Yıldırım'ın "Gıda Merkezi" projesi
    9. Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu..
    10. Millilerde hedef İspanya'yı yenerek..
    11. FETÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı..
    12. PKK/KCK terör örgütüne büyük darbe! 12..
    13. Türk astronom uzayda "tuhaf dev..
    14. Sağlıklı doğum için anne adaylarına..
    15. "Haftada 1 gün evden çalışanların..
    16. Binlerce erkeğe baba olma umudu
    17. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve..
    18. Metin Yüksel’i rahmetle anıyoruz
    19. Altının gram fiyatı 7 haftanın..
    20. Dolandırıcılar sanal alemde v'olta'..
    21. Fiat Egea Ailesi’nde otomatik vitesli..
    22. Vodafone yeni Samsung Galaxy S10’un..
    23. (Özel haber) Bez torba uygulamasından..
    24. Fenerbahçe antrenmanında sürpriz isim
    25. CHP’nin adayı Sandal’a derneklerden..
    26. İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    27. Baydilli seçim çalışmalarını sürdürüyor
    28. Ateist Şengör İHL’lere dil uzattı
    29. Tour of Antalya’nın 3. etabı sağanak..
    30. Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü,..
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"