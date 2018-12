Bakan Kasapoğlu, Mevlid-i Nebi programına katıldı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençleri tabii iklimlerinden ve manevi değerlerinden koparacak tüm zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önüne geçmekte kararlı olduklarını söyledi.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi programı kapsamında Atatürk Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu etkinliğe katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın hayırlara vesile olmasını dileyen Bakan Kasapoğlu, "Burada olmayı, böylesine müstesna, böylesine hayırlı bir etkinliğin içinde yer almayı bir nasip olarak görüyor ve bunun için şükrediyorum." dedi.

Dünyanın sürekli değiştiği ve teknolojik yeniliklerin hayatı dönüştürdüğü bir dönemin yaşandığını ifade eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna karşılık değerler dünyamız açısından her an farklı imtihanlarla yüz yüze olduğumuz bir çağı yaşıyoruz. Çok da hazırlıklı olmadığımız bu değişim ve dönüşüm maalesef iç dünyamızda dengeleri sarsıyor. Dünyanın her köşesinde bütün toplumlarda maalesef kaygı verici göstergeleri hep birlikte izliyoruz. İletişim teknolojilerinin gelişmesi, çeşitlenmesi ve yaygınlaşmasıyla toplumlar birbirine hiç olmadığı kadar yakınlaşıyor. Buna karşın toplumlara kimliklerini veren ve insanlığı zenginleştiren kültürel farklılıklar etkisini yavaş yavaş kaybediyor. Asırlar boyunca kendi değerleri, ahlak ve maneviyatıyla, muhabbet ve irfanıyla zamanın etkilerine direnmiş bizim gibi toplumlar da bu sarsıntıyı belli ölçüde hissediyorlar."

Bakan Kasapoğlu, yaşanan bu sarsırcı erozyondan en fazla gençlerin etkilendiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Çünkü gençlerimiz teknolojiyi daha yoğun kullanıyor ve bu durum onları her türlü etkileşime ve tehlikeye daha açık hale getiriyor. Bugün ne yazık ki dünya gençleri arasında teknoloji tüketimi ve ekran bağımlılığı en hızlı büyüyen sosyal tehditlerden birisi. Maalesef bu tür bağımlılıklar gençleri sadece yakın çevresinden uzaklaştırmıyor, manevi değerlerinden uzaklaştırıyor. Her gününü, her saatini gençlerimizle ve gençliğimizin meseleleri ile geçirmekte olan bir kardeşiniz olarak buradan bu meseleye dikkat çekmeyi görevim biliyorum."

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu konunun üstünde hassasiyetle durduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Gençlerimize zarar veren her türlü bağımlılıkla kısa ve uzun vadeli mücadele yolları ve stratejiler geliştiriyoruz. Gençlerimizi, tabii iklimlerinden ve manevi değerlerinden koparacak tüm zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önüne geçmekte kararlıyız, iddialıyız." ifadelerini kullandı.





- "Örneğimiz elbette rehberimiz Peygamber Efendimizdir"





"Bu kültürel erozyonun önüne geçmek için toplum olarak bizim dünyadaki birçok topluma göre çok önemli avantajlarımız var." diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Asırlardır yaşadığımız ve yaşattığımız çok zengin bir manevi dünyamız var. Her canı aziz bilen, insanı odağına alan, iyilik ve güzelliği gözeten, hayrı ve bereketi çoğaltan bir gönül iklimimiz var. Zamanın getirdiği kötü etkilere karşı yapmamız gereken, bu manevi değerleri yeniden kamil biçimde yaşanıyor hale getirmektir. Hayatımızın her anında, her konuda olduğu gibi bu zorlukların aşılmasında da örneğimiz elbette rehberimiz Peygamber Efendimizdir. Efendimizin başka hiç kimseye nasip olmayan örnek şahsiyeti, asırlar boyunca olduğu gibi bugün de hepimize en güzel örnektir. Bu manada genç kuşaklarımızın gözlerini çevirecekleri örnek şahsiyet de elbette Peygamber Efendimiz olmalıdır."

Bakan Kasapoğlu, aradan asırlar geçmesine rağmen Hazreti Peygamber'in çağrısının hala aynı şekilde canlı ve açık olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Efendimiz bizi her daim hakikate davet eder, tevhide, iyiliğe, güzelliğe, yaşadığımız her ana hürmet etmeye çağırmaktadır. Hem bu toplumun yetişkin bireyleri olarak bizlerin hem geleceğe hazırlanmakta olan gençlerimizin bu önemli çağrıyı derinden işitmeye, hissetmeye ihtiyacımız var. Bizi, zamanın getirdiği her türlü tüketim bağımlılığından ve daha önemlisi bireyler olarak tükenip gitmekten koruyacak olan da budur. Hakikatle bağımızı sımsıkı tutacak olan, birbirimizle hukukumuzu kaim ve daim kılacak olan budur. Şu dünyada O'nun ümmeti olmaktan daha büyük bir şeref ve bahtiyarlık yoktur. Ne mutlu alemlere rahmet olarak gönderilen o güzeller güzelinin yolundan, izinden gidenlere... Allah bizleri de inşallah hiçbir zaman O'nun gösterdiği istikametten ayırmasın."

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın da bir konuşma yaptığı program, ilahilerle sona erdi.