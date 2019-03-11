Bakan Kasapoğlu: “Kudüs kimsenin siyasi çıkarlarına, istismarına alet edilemez”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kudüs kimsenin siyasi çıkarlarına, istismarına alet edilemez. Haçlı emellerinin tekrar diriltilmesine asla izin verilemez. Emperyalist güçlerin tek başlarına aldıkları o kararlar bizler için yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle dünya beşten büyüktür. İslam alemi bu vesileyle birlik ve beraberliğini hiçbir zaman kaybetmemek zorundadır. İsrail’in o emperyalist odaklardan aldığı cesaretle bölgede sağladığı oldubittiye asla ve asla seyirci kalınmamalıdır" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İİT 2018 Kudüs Başkenti Kapanış Töreni’nde konuştu. Bakan Kasapoğlu, Kudüs’ün sadece bir şehir olmadığını, Kudüs’ün tüm dünya Müslümanları için önemli bir anlam taşıdığını belirterek, “Bizim ilk sevdamız, ilk kıblemiz, namusumuz. 9 Aralık 1917’de İngilizler tarafından işgal edilmişti. O gün bugündür Kudüs kan ağlıyor. Kudüs’e reva görülen o zulüm maalesef o gün bugün devam ediyor. Biz Kudüs’ten Kudüs bizden ayrıldığından beridir Kudüs de biz de acılar içerisindeyiz. Bugüne kadar Kudüs’e tüm desteğimizi verdik, bundan sonra da bütün imkanlarımızla Kudüs’ün yanında olmaya, Kudüs için ne gerekiyorsa seferber etmeye devam edeceğiz. 6 Aralık 2017 tarihinde ABD’nin BM’nin bütün kararlarına aykırı olarak yaptığı açıklamaya karşın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güçlü bir irade ortaya konuldu. Bu güçlü irade o işgali meşrulaştırmaya yönelik bütün çabaları sonuçsuz bıraktı. Kudüs kimsenin siyasi çıkarlarına, istismarına alet edilemez. Haçlı emellerinin tekrar diriltilmesine asla izin verilemez. Emperyalist güçlerin tek başlarına aldıkları o kararlar bizler için yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle dünya beşten büyüktür. İslam alemi bu vesileyle birlik ve beraberliğini hiçbir zaman kaybetmemek zorundadır. İsrail’in o emperyalist odaklardan aldığı cesaretle bölgede sağladığı oldubittiye asla ve asla seyirci kalınmamalıdır” açıklamasını yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın gençlik programlarına birlik ve beraberlik için son derece hassasiyetle yaklaşılması gerektiğine dikkat çeken Kasapoğlu, “Gençlik Başkenti programımız, Müslüman gençlerin yeteneklerinin geliştirilmesi, toplumsal hayattaki görünürlüğün artırılması ve aralarındaki kardeşliğin, dayanışmanın güçlendirilmesine çok önemli bir vesile oldu. İslam dünyasının ilk gençlik başkenti olarak 2015 yılında İstanbul seçilmiş ve düzenlenen pek çok aktivite ile Müslüman gençlerimiz ülkemiz tarafından misafir edilmiştir. Kudüs 2018 İİT Gençlik Başkenti programı 13-21 Aralık 2017 tarihlerinde alınan kararların ilk uygulamalarından biri olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Filistin davamızın geleceği açısından bir fırsat penceresini aralayan bu programın çıktılarını çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. İslam’ın ilk kıblesi ve üçüncü en kutsal mescidi olan Harem-i Şerif’in de yer aldığı Kudüs’ün kutsiyetinin ve tarihi vasfının muhafazası hepimiz için ayrı bir önem taşıyor. Program kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin Kudüs’ün bu statüsünü daha da pekiştirdiğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak Filistin devletiyle tüm alanlarda iş birliğine yönelik tüm imkanlarımızı, orta vadede, kısa vadede ve stratejik olarak uzun vadede hep birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye ve Filistin arasındaki gençlik ve spor alanındaki iş birliği anlaşmamızın 6 Şubat 2018 tarihinde Ramallah’ta gerçekleştirilen Kudüs 2018 İİT Gençlik Başkenti açılış töreninde imzalanmış olması ayrı bir anlam taşıyor. Bu önemli anlaşmanın yürürlüğe konmasıyla birlikte gençlerimiz ve Filistinli genç kardeşlerimizin kaynaşmasına, birbirlerini, kültürlerini, tarihlerini ve coğrafyalarını çok daha iyi tanımalarına yönelik pek çok projeyi paralel olarak gerçekleştirme arzusundayız. Bakanlık olarak Türkiye genelindeki 300 adet gençlik merkezimiz, bunların sayısını çok kısa zamanda 500’e çıkartacağız, 37 adet gençlik kampımız ve uluslararası gençlik akademilerimiz var. Bütün imkanlarımız İİT’nin dost ve kardeş ülkelerinin her daim emrindedir. İnanıyorum ki; İslam dünyasının beraberliği, dostluğu ve kardeşliği için yaptığımız girişimler tüm dünyaya örnek teşkil edecek ve gelecek nesillerimiz açısından önemli bir zemin oluşturacaktır” diye konuştu.

Programa; Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Katar Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Filistin Devleti Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Jibroul Rajoubve çok sayıda misafir katıldı.