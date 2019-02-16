KİLİS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnşallah Kilis'in kadirşinaslığı, ev sahipliği ve ensarlığını tarih yüz yıl sonra, bin yıl sonra hayırla yad edecektir. Kilisliler bu anlamda tarihin derin yapraklarına onurla, gururla aktarılacaklar." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Kilis'te AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada, Kilis'in, yıllar önce Medine'nin gerçekleştirdiğini başaran bir şehir olduğunu belirten Kasapoğlu, bu anlamda Kilis'e minnettar olduklarını, kentle gurur duyduklarını ifade etti.

Kasapoğlu, "İnşallah Kilis'in bugün yaptığı kadirşinaslığı, ev sahipliği ve ensarlığını tarih yüz yıl sonra, bin yıl sonra hayırla yad edecektir. Kilisliler bu anlamda tarihin derin yapraklarına onurla, gururla aktarılacaklar. Gerçekten biz hükümet, kabine ve bakanlık olarak bugüne kadar Kilis halkımızın yananda hep durduk ve bundan sonra da hizmet etme yarışında onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelmesiyle bir devrimin kıvılcımını yaktığını dile getiren Kasapoğlu, o gün yanan ışığın bugünleri aydınlattığını ve 31 Mart gecesinde alacağı destekle daha da güçlenerek hem ülkeyi hem de ülkenin desteğini bekleyen mazlumları aydınlatmaya devam edeceğini söyledi.

2002 yılı öncesi ve sonrasındaki spor yatırımlarına değinen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"2002 öncesi ülkemizde yaklaşık bin 500 spor tesisi varken şu an yaklaşık bin spor tesisi var ve bunun yanında belediyelerimizin AK Parti'li belediyelerimizin gerçekleştirdiği tesisler var. Bunun yanında sportif anlamda baktığımızda gerçekten bir devrimi görüyoruz. Gençlik alanında 2002'de 190 bin yurt kapasitemiz varken şimdi 700 bine yakın yurt yatak sayımız var. Bu da gençlerimizin FETÖ başta olmak üzere bazı şebekelerin ağına düşmemesi için Cumhurbaşkanımızın engin vizyonuyla gerçekleştirdiğimiz bir devrimdir. Özellikle son 3,5 yılda yurt kapasitemizde ciddi artışlar gerçekleştirdik ve bu yurtlarımızdan bir kısmı da Kilis'te okuyan üniversite öğrencilerimize hizmet ediyor. Biz bu yurtlarda öğrencilerimize gerçekten konfor yanında eğitim anlamında ikinci bir üniversite imkanı sunuyoruz. Bu anlamda gençlerimize yurtlarımızda yaşattığımız konforla sevinç duyuyoruz."

Kasapoğlu, Bakanlık olarak gençlik merkezlerine ayrı önem verdiklerini belirterek, 2002 yılı öncesi 9 olan merkezlerin sayısının bugün 300'e yaklaştığını ve daha da artırılacağını ifade etti. Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizin daha donanımlı olması adına, ilimde, sanatta, kültürde, bilimde ve sporda başta olmak üzere gençlerimizi daha nitelikli yetiştirmek adına bu gençlik merkezlerimizi hem 24 saat esasına göre hizmete sunacağız hem de gençlerimizin ulaşımı, erişimi adına yaygınlaştıracağız." dedi.