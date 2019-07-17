Bakan Kasapoğlu, Karadağ Ekonomi Bakanı Sekulic ile görüştü

Bakan Kasapoğlu, Karadağ Ekonomi Bakanı Sekulic ile görüştü17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:32
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic ile bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanlığında basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Kasapoğlu, "Karadağ Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda misafir ettik. İki ülke arası iş birliği konuları üzerine anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
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