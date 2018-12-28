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Bakan Kasapoğlu, kadın hentbolcuları kabul etti

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Bakanlık olarak sizlere her zaman kapımız açık"

28 Aralık 2018 Cuma 11:08
Bakan Kasapoğlu, kadın hentbolcuları kabul etti


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 17 ve 19 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımlarını makamında kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun, Avrupa Şampiyonası 2. Klasman'da mücadele edecek milli takım sporcularından, çalışmalar hakkında bilgi aldığı ve başarı dileğinde bulunduğu bildirildi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, kabulde yaptığı konuşmada, sporcularla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bakanlık olarak sizlere her zaman kapımız açık. Biz devlet olarak sizlere her türlü imkanları sağlayacağız. Sizlere kendinizi en doğru şekilde geliştirmek düşüyor. Benim sizlere güvenim tam." ifadelerini kullandığı belirtildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:08
  1. 17 ve 19 yaş kadın hentbol takımları
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. HENTBOL

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