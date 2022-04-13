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Oruç Bakan Kasapoğlu, İzmir'deki KYK yurdunda öğrencilerle sahur yaptı
Oruç

Bakan Kasapoğlu, İzmir'deki KYK yurdunda öğrencilerle sahur yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'deki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İnciraltı Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sahur yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 07:01:00 -
Bakan Kasapoğlu, İzmir'deki KYK yurdunda öğrencilerle sahur yaptı

İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, Vali Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyetle Kredi Yurtlar Kurumu İnciraltı Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Yurtta kalan öğrencilerle sahur yapan Bakan Kasapoğlu, sohbet ettiği öğrencilerin taleplerini dinledi.

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