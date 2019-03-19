Bakan Kasapoğlu, "Gençlerle Demokrasi Buluşması"na katıldı

DÜZCE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2002 öncesi maalesef halkı 'adam yerine koymayan' bir iktidar anlayışı vardı, vesayetçi. Ama hamdolsun şu an itibariyle bizim demokrasi anlayışımızda gençlerimiz, her yaştan insanımız değerlidir, önemlidir. Onların fikri, düşüncesi, itirazı gerçekten önemli." dedi.

Kasapoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Düzce'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasındaki tiyatro salonunda düzenlenen "Gençlerle Demokrasi Buluşması" etkinliğine katıldı.

Gençlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kasapoğlu, AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'nün tecrübeli bir ağabey olduğunu söyledi.

Seçme ve seçilme yaşının 18 olduğunu anımsatan Kasapoğlu, "18 yaş çok önemli bir devrim. Cumhurbaşkanımız bunu, muhalefetin tüm itirazlarına rağmen, ısrarcı bir şekilde, size olan güveninden, sevgisinden gerçekleştirdi. 2002 öncesi maalesef halkı 'adam yerine koymayan' bir iktidar anlayışı vardı, vesayetçi. Ama hamdolsun şu an itibariyle bizim demokrasi anlayışımızda gençlerimiz, her yaştan insanımız değerlidir, önemlidir. Onların fikri, düşüncesi, itirazı gerçekten önemli. Bu buluşma da o amaca hizmet eden bir buluşma." şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin büyük bir yol katettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, demokrasinin çoğulculuk ilkesinin ciddi anlamda içselleştiği bir ülke. Seçimlere katılma oranı, sandığa gitme oranı çok yüksek. Avrupa ve hatta Amerika ile karşılaştırıldığında biz çok çok daha ilerideyiz. Bizim demokrasimizi o yüzden kimsenin sorgulama hakkı olmadığını düşünüyorum. Demokrasi, çoğulculuk, sandığa gitmek, farklı renklerin oluşturduğu bir harmoni. İlk defa oy kullanan gençlerimiz de bu harmoniye eşlik edecek. Biz açıkçası, Sayın Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği önemden bahsederken sadece seçme ve seçilme yaşı değil, gerek gençliğimizle ilgili gerek sporumuzla ilgili yatırımların son 17 yılda geldiği seviyeye de bakıyoruz, rakamlar var elimizde."







- "Sizlere güvenimiz, ümidimiz tam"

Gençlere güvenlerinin tam olduğunu ve Türkiye'de her anlamda yatırım yapıldığını vurgulayan Kasapoğlu, "2002 öncesiyle 2019 Türkiye'sini kıyasladığımızda gerek gençlik merkezlerimiz ve gerekse spor salonlarımız rakamsal anlamda çok farklı boyutlarda. 2002'de Düzce'de 9 spor tesisi varken şu an 34 tane var, belediye ve valilikle yaptıklarımız bunun dışında. Onları da katarsak rakam çok daha yükseklerde. Gelecek sizler için, sizlere güvenimiz, ümidimiz tam. Siz de buna layık bir genç geleceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gencin, kendilerine tavsiyelerinin ne olduğunu sorması üzerine, Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Ekip gerçekten önemli bir unsur, takım çalışması gerektiriyor büyük başarılar. 'Gençlerle Başbaşa' diye bir kitap dağıtıyoruz size, Ali Fuad Başgil'in kitabı, bu eser başucu eseri. Burada diyor ki, 'Dost kazan, dost ol ta ki, sana da dost olsunlar.' Dost olmak, dostça yaklaşmak, dost kazanmak hakikaten önemli. 'Dostunu da gençken kazanırsın, zira paslı teneke lehim tutmaz.' diyor. Bu manada dostluklar kazanacağız. İyi arkadaşlar seçeceğiz, yol arkadaşları. 2 kişi de 10 kişi de bir takım olur ama her şeyden önce çok yakın çalışacağımız arkadaşlarımızı kazanmamız lazım. Arkadaşlık çok önemli. Birlikte hayallerimiz olacak. Düşüncelerimiz ve planlarımız olacak. Zor zamanlarda birbirimizi belki kaybetmeyeceğiz, daha güçlü sarılacağız. İnşallah geleceğin Türkiye'sini, geleceğin dünyasını şekillendirme yolunda sizlere çok güveniyoruz."

Kasapoğlu, konuşmasının ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirerek







- "Biz kadınlarımızı toplumun odağında kabul ediyoruz"

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Azmimilli Mahallesi'nde düzenlenen Çadır Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye'nin her türlü engelleme girişimine rağmen sağlıktan ulaşıma, eğitim ve kültüre kadar büyük yol katettiğine değinen Kasapoğlu, "Bundan sonraki süreçte yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir şekilde yol almaya devam edeceğiz. Bugün biri Karabük bir diğeri Akçakoca'da olmak üzere iki adet spor tesisi açılışı gerçekleştirdik. Kadınlarımız bu toplumun temel taşıdır. Biz kadınlarımızı toplumun odağında kabul ediyoruz. Sporu tabana yayma konusunda kadınlarımızla birlikte, onların öncülüğünde başarılar elde edeceğiz. Düzce'den şampiyonlar yetiştireceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de spor anlamında büyük bir tesisleşme hamlesinde bulunulduğunun altını çizen Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yapılan tesisler siz vatandaşlarımız için inşa edildi. Biz Bakanlık olarak bu tesisleri 7-24 açık tutma kararı aldık. Kadınlarımız bu işin odağında olacak. Kadın-erkek, engelli-engelsiz demeden bu tesisleri dolduracağız. Bu tesisleri doldurmadan bizim sporu tabana yaymamız ve şampiyonlar yetiştirmemiz çok mümkün değil. Bundan sonraki süreçte temel hedeflerimizden biri, tesislerimizin daha aktif bir şekilde kullanılması olmalıdır. Yeni tesislerin yapımı, başarıyla birlikte gelecektir."











