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Bakan Kasapoğlu, gençlerle buluştu

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlerle Demokrasi Buluşması" etkinliğine katıldı

27 Mart 2019 Çarşamba 16:43
Bakan Kasapoğlu, gençlerle buluştu


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerle Demokrasi Buluşması"na katıldı.

Siteler'de esnaf ziyaretinde bulunan Kasapoğlu, daha sonra otobüsle halkı selamlayarak Altındağ Yunus Emre Kültür Merkezi'ne geçti.

Bakan Kasapoğlu, burada gençlerle bir araya geldi. Gençlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Gençler bizim her şeyimiz, bu ülkenin yarınları. Gençler sadece bu ülkenin değil dünyanın umudu." dedi.

Buldukları her fırsatta gençlerle buluşmaya özen gösterdiklerine işaret eden Kasapoğlu, "Sizlerin bundan sonraki süreçte çok daha güçlü bir şekilde geleceğe hazırlanması için elbette gerek Bakanlık gerekse yerel yönetim olarak önünüze her türlü imkanı sereceğiz. Tıpkı bugüne kadar olduğu gibi." diye konuştu.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere çok önem verdiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde Gençlik Meclisi'ni kurdu. Ayrıca gençlere destek olmak için belediye olarak burs uygulaması başlattı. Bu burs uygulamasını Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesine götürdü ve iptal ettirdi. Cumhurbaşkanımız, iktidar olduğunda Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile bu uygulamayı çok farklı boyutlara taşıdı. 2002'de lisans öğrencileri için 45 lira olan burs şimdi 500 lira. Bu tutar yüksek lisansta 1000, doktorada ise 1500 lira."

Kasapoğlu, seçilme yaşının 18'e düşürüldüğüne dikkati çekerek, "Şimdi genç arkadaşlarımız da bizi mecliste temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı. Programa, AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı da katıldı. Balcı, gençlere yönelik projelerini anlattı.


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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:43
  1. Asım Balcı
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  4. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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