Bakan Kasapoğlu gençlerle buluştu

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Rabbim ezanlarımızı susturmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermesin." dedi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde temaslarını sürdüren Kasapoğlu, gençlik buluşması etkinliğine katıldı.

Bakan Kasapoğlu konuşmasına başladığı sırada ezan okundu. Bunun üzerine ezanın bitmesini bekleyen Kasapoğlu, "Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli. Rabbim ezanlarımızı susturmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermesin." ifadelerini kullandı.

Gençlerden ise kendilerini geliştirmelerini isteyen Kasapoğlu, "Türkiye dünyanın kalbi. Siz kıymetli gençlerimiz, ne kadar güçlü, donanımlı olursanız yarınlar o kadar aydınlık, daha güzel olacak. Biz de sizlere daha güzel imkanları el birliğiyle hazırlamak için varız. İnşallah, sizlerle geleceğe daha güçlü, el ele omuz omuza yürüyeceğiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere çok önem verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sizlerin ileriye dönük çok daha güçlü, donanımlı yetişmenizi arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımız gençlere çok güveniyor. Gençleri çok seviyor, çok değer veriyor. İlk kez oy kullandığım 1994 yılında seçilme yaşı 30'du. Ben o zaman aday olsam, olamıyordum. Şimdi ise 18 yaşındaki arkadaşlarımız aday oluyor. Hatta bir kısmı mecliste bizleri gayet güzel temsil ediyor."



Katılımcı bir yönetim anlayışına sahip olduklarının altını çizen Kasapoğlu, "Hep birlikte yarınları inşa edeceğiz. Sizlerin fikirleri, düşünceleri, önerileri ve hatta ikazları bizler için çok önemli. Geleceğin Türkiye'sini, Ankara'sını inşa etmekte hep birlikte çalışacağız. Bu 20 günü çok ama çok verimli geçirelim. Hizmet bayrağımızı burada en güzel şekilde tüm Türkiye'ye duyurmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.





- "31 Mart'ta ders vereceğiz"





Bakan Kasapoğlu, 31 Mart yerel seçimlerine 20 gün kaldığını hatırlatarak, "Sadece belediye başkanlarımızı seçmeyeceğiz. Ülkemizden farklı şekilde medet umanlara da 31 Mart'ta iyi bir ders vereceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP yönetimindeki Yenimahalle'de hizmet noktasında sıkıntıların yaşandığını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yenimahalle CHP zihniyetiyle çok vakit kaybetti. İnşallah, 31 Mart'ta Yenimahalle o zihniyete 'dur' diyecek. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. 1994'te hamdolsun Recep Tayyip Erdoğan liderimiz geldi, belediye başkanı oldu da şehri kurtardı. O zamanın İstanbul'u tıpkı bugünün Yenimahalle'si gibiydi. Cumhurbaşkanımız, 27 Mart 1994'te İstanbul'da bir meşale yaktı. O yaktığı meşale her gün daha fazla şekilde ülkemizi bir uçtan bir uca aydınlatıyor. 31 Mart'ta bu meşaleyi daha güçlü kılmak adına, sizlerden destek istiyoruz. Yenimahalle'de Veysel Tiryaki, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de Mehmet Özhaseki Başkanımızla AK Parti bayrağını dalgalandırmaya mecburuz. 20 günlük süreçte sizler, partimizin tüm kadroları, Cumhur İttifakı'mız, MHP'deki kıymetli yol arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışacağız."

"Bizim işimiz gönül yapmak." diyen Kasapoğlu, "Konuşacağız, anlatacağız. Bizim amacımız hizmet. Hizmetkar yönetici olacağız. Efendi değil, hizmetkar olmaya geldik." değerlendirmesinde bulundu.





- Gençlere kitap dağıttı





Bakan Kasapoğlu, programa katılan gençlere Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" isimli kitabını hediye etti.

Gençlerden kitabı mutlaka okumalarını isteyen Kasapoğlu, "Kendisi ince ama çok dolu bir kitap. Bu her daim okuyabileceğiniz, elinizin altından ayırmamanız gereken bir kitap." diye konuştu.