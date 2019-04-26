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Bakan Kasapoğlu genç dergicilerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "10. Uluslararası Dergi Fuarı"nı ziyaret ederek, genç dergicilerle sohbet etti- Bakan Kasapoğlu:- "Yarınların dergicilerini, edebiyatçılarını, yazarlarını burada görmek, gençlerimizdeki heyecana şahit olmak beni mutlu etti"

26 Nisan 2019 Cuma 13:32
Bakan Kasapoğlu genç dergicilerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından düzenlenen "10. Uluslararası Dergi Fuarı"nı ziyaret etti.

Feshane Caddesi'nde okurlarla buluşan fuarda stantları gezen Kasapoğlu, çeşitli dergileri inceleyerek satın aldı.

Fuar kapsamında Zal Mahmut Paşa Camisi'nin avlusunda genç dergicilerle sohbet eden Kasapoğlu, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı Eyüpsultan Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Bakan Kasapoğlu, dergilerin kültür hayatında önemli bir konumda olduğuna işaret ederek, "Dergiler sadece bugünler için değil yarınlar için de önemli. O yüzden yarınların dergicilerini, edebiyatçılarını, yazarlarını burada görmek, gençlerimizdeki heyecana şahit olmak beni ayrı mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Dergilerin içeriklerini de beğendiğini dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizle beraber olmaktan ve yarının yayıncılarıyla birlikte olmaktan mutluyuz. İnşallah bundan sonraki süreçte de (dergicilerin) bir kısmını tanıyorduk, bir kısmı ile yeni tanıştık daha sık beraber olacağız. Onların projelerini destekleme noktasında olsun, dergilerinden yayınlarına istifade etme konusunda hep birlikte çalışacağız."

"Edebiyat Dergileri", "Gençlik Dergileri", "Fanzin Dergiler", "Okul Dergileri", "Misafir Dergiler" ve "İctimai Dergiler" bölümlerinden oluşan fuarda, bu yıl yaklaşık 250 dergi okurların beğenisine sunuluyor.

Ayrıca bu yıl ana teması "Okul Dergiciliği" olan fuar, 29 Nisan'da sona erecek.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 13:32
  1. 10. Uluslararası Dergi Fuarı
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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