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Bakan Kasapoğlu, FIA Başkanı Todt'u kabul etti

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Jean Todt ile bir araya geldi

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:39
Bakan Kasapoğlu, FIA Başkanı Todt'u kabul etti


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt'u makamında kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, Jean Todt ile bir araya geldi. Taraflar, ortak çalışma alanları ve yol güvenliğinde farkındalığın artabilmesi için neler yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, motor sporlarını geniş kitlelerle buluşturma ve gençlerin katılımı konusunda özen gösterdiklerini belirtti.

Dünya Motor Sporları Konseyi Üyesi Serkan Yazıcı'nın da hazır bulunduğu kabulde, Bakan Kasapoğlu, FIA Başkanı Jean Todt'a, Türk otomobil sporlarının gelişimine yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:39
  1. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  2. Jean Todt
  3. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. Uluslararası Otomobil Federasyonu

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