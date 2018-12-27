0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu farkındalık eğitiminde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanal sınıf uygulamasıyla düzenlenen bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimine katıldı- Bakan Kasapoğlu:"Çocukların ve gençlerin suça sürüklenmesini önleme ve engelleme adına bakanlığın bütün imkanlarını seferber ettik"

27 Aralık 2018 Perşembe 17:46
Bakan Kasapoğlu farkındalık eğitiminde

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından sanal sınıf uygulamasıyla düzenlenen bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimine katıldı.

Bakan Kasapoğlu, bakanlık merkez binadaki eğitimde yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadeleyi terörle mücadeleyle eş değer gördüklerini belirterek, "Çocukların ve gençlerin suça sürüklenmesini önleme ve engelleme adına bakanlığın bütün imkanlarını seferber ettik." ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla mücadelede özellikle sporun gençleri bir arada tutma özelliğinden bahseden Kasapoğlu, "Barışı, hoşgörüyü, sevgiyi ve evrenselliği ön plana çıkarmayı hedefledik. Bakanlık olarak bu konuda farkındalık oluşturma adına bütün katılımcıların koordineli şekilde çalışmaları gerekiyor." görüşlerine yer verdi.

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, bağımlılıkla mücadele alanında 2018 yılında 33 projeye yaklaşık 2 milyon TL destek verilirken, "bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimleri" kapsamında da bugüne kadar toplam 5 milyon 420 bin 714 kişiye ulaşıldı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile yapılan protokol kapsamında gençlik kamplarında 8 tematik kampta toplamda bin 440 gencin katılımıyla bağımlılıkla mücadele farkındalık tematik kampı düzenlendi. Ayrıca bu yıl gençlik kamplarının yaz dönemine ‘"Umut kampı" adı altında terörden etkilenen 800 gencin katılımı sağlandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:46
  1. bağımlılıkla mücadele
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saraybosna Büyükelçisi Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
    1. Saraybosna Büyükelçisi Koç, AA'nın..
    2. Polislerin "cinsel saldırı" davası
    3. Mustafa Cengiz, Anıtkabir'i ziyaret etti
    4. Toprağa gömülü halde bulundu! Tam 3..
    5. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da akaryakıt..
    6. Sakarya'da 1 milyon 819 bin 200 TL..
    7. Milli Siber Kalkan Ahtapot Yazılımı..
    8. 2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne..
    9. Emekliye ocak zammı ne kadar?
    10. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    11. Tabipler Birliği'ne hapis cezası şoku!..
    12. Karaman'da eğitime kar engeli
    13. KKTC'de "Doğu Akdeniz’de Enerji..
    14. Yalova'da uyuşturucu operasyonları
    15. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    16. ABD'li komutan itiraf etti: Askeri..
    17. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl..
    18. Meksika'da Puebla Valisi ve eşinin..
    19. Sahte belgelerle dolandırıcılık yapan..
    20. Erzincan İliç 4,1 büyüklüğünde deprem!
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi