Bakan Kasapoğlu farkındalık eğitiminde

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından sanal sınıf uygulamasıyla düzenlenen bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimine katıldı.

Bakan Kasapoğlu, bakanlık merkez binadaki eğitimde yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadeleyi terörle mücadeleyle eş değer gördüklerini belirterek, "Çocukların ve gençlerin suça sürüklenmesini önleme ve engelleme adına bakanlığın bütün imkanlarını seferber ettik." ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla mücadelede özellikle sporun gençleri bir arada tutma özelliğinden bahseden Kasapoğlu, "Barışı, hoşgörüyü, sevgiyi ve evrenselliği ön plana çıkarmayı hedefledik. Bakanlık olarak bu konuda farkındalık oluşturma adına bütün katılımcıların koordineli şekilde çalışmaları gerekiyor." görüşlerine yer verdi.

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, bağımlılıkla mücadele alanında 2018 yılında 33 projeye yaklaşık 2 milyon TL destek verilirken, "bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimleri" kapsamında da bugüne kadar toplam 5 milyon 420 bin 714 kişiye ulaşıldı.



Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile yapılan protokol kapsamında gençlik kamplarında 8 tematik kampta toplamda bin 440 gencin katılımıyla bağımlılıkla mücadele farkındalık tematik kampı düzenlendi. Ayrıca bu yıl gençlik kamplarının yaz dönemine ‘"Umut kampı" adı altında terörden etkilenen 800 gencin katılımı sağlandı.



