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Bakan Kasapoğlu; "Eser siyasetine sizlerin desteği ile devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti’nin Zonguldak mitinginde alandaki kalabalığa hitap etti.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:30
Bakan Kasapoğlu; "Eser siyasetine sizlerin desteği ile devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti’nin Zonguldak mitinginde alandaki kalabalığa hitap etti. Kasapoğlu, Türkiye’ye diz çöktürülmek istendiğini ancak Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığıyla Türkiye’nin yoluna devam ettiğine vurgu yaptı.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizim davamızı varmak istediğimizi istikameti en iyi Zonguldak bilir. Emeği alın terini, helal rızkın bereketini en iyi Zonguldak bilir. Türkiye’yi büyütme mücadelesini en iyi Zonguldaklı anlar. Zonguldak emekçi maden işçisi kardeşlerimizle onların kömür karası elleriyle bu ülkeyi büyüten şehirdir. Emek insanoğlunun en büyük simgesidir. İnsanoğlunun simgeleştiği Zonguldak’a selam olsun. Biz Zonguldak deyince helal rızkı, dünyanın en zor işi, en zor şartlarda vatanına katma değer üreten, üretmek için çalışan, var gücüyle çalışan madenci kardeşlerimizi hatırlarız. Zonguldak deyince yüzleri kömür karası ama gönülleri ak Zonguldaklılar gelir. Zonguldaklı yiğittir, cesurdur, merttir. Zonguldaklı kardeşlerim boğazından haram lokma geçmemiş üreten, çalışan, insanlardır. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu şehir bu aziz şehir 24 Haziran’da yüzde 55.2 oy oranıyla Türkiye’nin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalı demiştir. Parlamentoda yüzde 56.8 Cumhur İttifakına, yüzde 46 oy oranıyla AK Parti’ye güçlü destek vermiştir. Bizler AK Parti olarak alın terinin emeğin değerini en iyi bilenleriz. Bu gün bu aziz şehir Zonguldak liderini bağrına basıyor. Zonguldak liderini, böylesine bir coşkuyla sahipleniyor.Bu gün Türk Bayrağı sadece bizim değil 2 milyar insanın umudunu, özgürlük talebini temsil ediyor. Belediyecilik, proje, yatırım, istihdam, iş kapısı açmak yine bizim işimiz. Türkiye’nin bileğini bükmek, dize getirmek istediler. Türkiye’ninlideri Recep Tayyip Erdoğan hiçbir zaman karamsarlığa yenik düşmedi. AK Parti’yi kapatmak, Türkiye’yi başsız bırakmak istediler. Türkiye; çöp, çamur deryasıydı. Özellikle İstanbul ve Ankara is bulutları altındaydı. Türkiye’nin en büyük hayallerini Cumhurbaşkanımız ve O’nun kadrosu gerçekleştirdi. Yaptıklarımızla, eserlerimizle yetinmiyoruz. Eser siyasetine sizlerin desteği ile devam edeceğiz. Gözümüzün ışığı olan gençlerimizden, kadınlarımızdan Türkiye, bu şehir, demokrasi ve hukuk düzeni için daha çok daha güçlü destek istiyoruz. Siz Zonguldaklı kardeşlerimiz inanıyoruz ki bu desteği esirgemeyeceksiniz. Önce millet, önce memleket diyerek 31 Mart sabahı el ele gönül gönüle Zonguldak’ı geleceğe taşıyacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:30
  1. doğa

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