0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu, derbi dostluğunu örnek gösterdi

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Dün akşam derbi maçı vardı, çok zevkli bir maç oldu. Maç öncesi kulüp başkanlarımızın bir arada olması ve tribünlerin kardeşliği, örnek bir olaydı. İnşallah bu manzaralar bütün stadyumlarımızda daim olur"

26 Şubat 2019 Salı 18:32
Bakan Kasapoğlu, derbi dostluğunu örnek gösterdi


SİNOP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve 3-3 berabere sonuçlanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine ilişkin, "Dün akşam derbi maçı vardı, çok zevkli bir maç oldu. Maç öncesi kulüp başkanlarımızın bir arada olması ve tribünlerin kardeşliği, örnek bir olaydı. İnşallah bu manzaralar bütün stadyumlarımızda daim olur." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Sinop Dokuzoğlu Stadyumu'nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü olduğunu hatırlatarak, kendisine uzun ve sağlıklı ömürler diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 yıldır ülkeye çok önemli hizmetlerde bulunduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 17 yıldır ciddi mesafeler katettik. Sağlıktan ekonomiye, ekonomiden ulaşıma, teknolojiye, sanayiye ve spora kadar ülkemiz çok önemli atılımlar yaptı. 2002 yılında bin 500 spor tesisi varken şimdi 5 bin spor tesisimiz var. Bunun yanında yapımı devam eden tesisler var ve belediyelerimizi, diğer kamu kurumlarımızı dahil ettiğimizde bu spor tesislerimizin sayısı iki katına kadar çıkabiliyor." diye konuştu.

Sinop Dokuzoğlu Stadyumu'nun ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz spor, birliği beraberliği pekiştiren bir unsur, gerçekten tabana yayılması gereken bir olay. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz spor tesisleri bu misyona hizmet ediyor. Bu süreçte toplumumuzun sporu benimsemesi ve daha çok spor yapması adına da pek çok projeyi sizlerin hizmetine sunacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Spor centilmenliktir, birlik beraberliği pekiştiren bir unsurdur. Dün akşam derbi maçı vardı, çok zevkli bir maç oldu. Maç öncesi kulüp başkanlarımızın bir arada olması ve tribünlerin kardeşliği, örnek bir olaydı. İnşallah bu manzaralar bütün stadyumlarımızda daim olu."

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından beraberindekilerle stadyumun temel atma işlemini gerçekleştirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:32
  1. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  2. Sinop
  3. Stadyum
  4. Temel atma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Erzincan mitingi
    1. AK Parti'nin Erzincan mitingi
    2. Denizden FETÖ’nün yayınları çıktı
    3. "Akdeniz'de ne işiniz var diyen..
    4. Reyhanlı’daki terör saldırısı davası..
    5. Sudan'da OHAL savcılıkları kurulacak
    6. "Onurumuz, gururumuz için oynadık"
    7. Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz..
    8. Samsun’da gasp iddiasına adli kontrol
    9. Adıyaman'da iş kazası: 1 ölü
    10. Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü
    11. GÜNCELLEME - İş yeri sahibinden..
    12. "Hocalı'da planlı, programlı, kamera..
    13. Uluslararası Af Örgütü'nden Fas'a "Rif..
    14. Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
    15. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü..
    16. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    17. Kars'ta uyuşturucu ticareti yapan 2..
    18. Şenol Güneş: "İstifa iddiaları tamamen..
    19. TRT'deki FETÖ yapılanması davasında..
    20. Sedanur’un davası Yozgat’ta görülecek
    21. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı..
    22. Macron'dan sarı yeleklilere suçlama
    23. Hocalı katliamının 27. yılı
    24. İmamoğlu, Birinci ailesinin tek göz..
    25. Yarın İstanbul'da kar yağacak mı? 27..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan’da..
    27. Mısır'daki idamlara tepki
    28. "İhanet şebekelerine asla fırsat..
    29. Mısır'daki idamlara tepki
    30. Mısır'daki idamlara tepki
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!