0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu: “Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok önem veren bir isim”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Marmaris’te yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok önem veren bir isim.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:18
Bakan Kasapoğlu: “Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok önem veren bir isim”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Marmaris’te yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok önem veren bir isim. Son 17 yılda ülkemizdeki sportif tesisleşme dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar, fazla ve mükemmel halde" diye konuştu.


Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu çeşitli temaslarda bulunmak için Marmaris’e geldi. Marmaris Şehir Stadı’nı ziyaret eden Kasapoğlu’na AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, partililer ve vatandaşlar eşlik etti. Kasapoğlu Marmaris Stadı’nda yaptığı açıklamada “Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok önem veren bir isim. Son 17 yılda ülkemizdeki sportif tesisleşme dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar, fazla ve mükemmel halde. Marmaris Stadı ile ilgili durumu gözden geçirdik. Maalesef Marmaris’e yakışan bir tesis değil. İnşallah burayı en kısa sürede çok donanımlı hale getireceğiz. Serkan Başkanımla beraber, Marmaris’i bir spor şehri haline getirmek için çok güzel projelerimiz var. Yine Muğla özelinde Başkanımız Mehmet Nil beyle de hem ilçeler bazlı hem de büyükşehir bazlı, semt havuzlarından tutun da semt sahalarına kadar, hem sporu tabana yayacak, pek çok dönüşümü hep birlikte sağlayacak" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor Mali Genel Kurulunda kavga çıktı
    1. Bursaspor Mali Genel Kurulunda kavga..
    2. Başkan Ergün Demirci’de yüzlerce..
    3. Okullar arası atletizm şampiyonasına..
    4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    5. Mısır'dan, Danimarka'da Kur'an-ı..
    6. Belediye Başkanı Bahçeci, miting..
    7. Takla atan araçtan inanılmaz kurtuluş
    8. İstanbul'da orman yangını
    9. Uluslararası Türkiye Off-Road..
    10. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    11. Teröristlerin gönderdiği patlayıcı..
    12. Diyarbakır’da zincirleme trafik..
    13. Kızılay Adıyaman Şubesi basın..
    14. "Üretmekte ve üretileni..
    15. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    16. Tuna: "Kaynağın nasıl oluşturulacağını..
    17. "172 Alo Meteoroloji Çağrı Merkezi"..
    18. Diyetisyen Uzun: "Su içmek hayati..
    19. DAİB Başkanı Ethem Tanrıver’e ödül
    20. Kilis’te 180 yıl doğa yürüyüşü..
    21. TFF 2. Lig: Ankara Demirspor: 0-..
    22. Kamerun'da kaçırılan 20 öğrenci serbest
    23. TFF 3. Lig: Halide Edip Adıvar SK: 1 -..
    24. Dengbejlere sağlık taraması
    25. AK Parti Belediye Başkan adayı..
    26. Bakan Kasapoğlu: “Cumhurbaşkanımız..
    27. Kars 36 Spor kendi evinde kaybetti
    28. Köpeği motosiklete bağlayıp..
    29. İstanbul’da yarın 14 bin 433 polis..
    30. Ağrı’da “Genç Bilaller Ezan Okuma..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok