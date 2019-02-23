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Bakan Kasapoğlu, Çorum'da 3 okulun açılışını yaptı

- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Çorum'da yaptırılan 3 okulun açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi- Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Eğitim, ülkemizin geleceği demek"

23 Şubat 2019 Cumartesi 19:40
Bakan Kasapoğlu, Çorum'da 3 okulun açılışını yaptı


ÇORUM (AA) - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Çorum'da yaptırılan 16'şar derslikli 3 okulun açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca kent merkezindeki çeşitli bölgelerde yaptırılan Bekir Aksoy İlkokulu, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ve 19 Mayıs İlkokulunun açılışı için toplu tören düzenlendi.

Buharaevler Mahallesi'ndeki Bekir Aksoy İlkokulunda düzenlenen törende yer alan Bakan Kasapoğlu, yaklaşık 20 ay önce Çorum milletvekillerinin kendisini ziyaret ederek, derslik ihtiyacı konusunda destek talebinde bulunduklarını aktardı.

Yaptıkları çalışmayla açılışı gerçekleştirilen 3 okulun projesinin hazırlandığını dile getiren Kasapoğlu, sürecin çok hızlı ilerlediğini ve bu okulların tamamlanarak hizmete sunulduğunu kaydetti.

"Eğitim, ülkemizin geleceği demek. Çocuklarımız için, gençlerimiz için yaptığımız her yatırım, sadece bu ülkenin değil, dünyanın umudu olan gençlerimizin daha donanımlı, geleceğe çok daha güçlü hazırlanmaları demek." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'mız gençlere çok önem veren bir insan. Gençlerin yarınlara daha güçlü hazırlanmaları için çok önemli yatırımlar gerçekleştirildi. İnşallah bu okullarımız da geleceğin güçlü gençlerinin yetiştirilmesine öncülük yapacaklardır. Okullarımız en önemli mekanlarımız. Bu okullarımızın hayat dolu olmasını çok arzuluyoruz. Spor bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Spor ile eğitimin iç içe olmasını hep arzuluyoruz. Buna yönelik proje ve planlarımız var. Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yaptığımız ve yapacağımız çok güzel projelerimiz var. Günlük yaşamın bir parçası olarak spor yapılması lazım. Çocuklarımızın yetenekleri ölçüsünde spor branşlarına yönelmesini istiyoruz. Bu noktada bakanlığımıza ait tüm spor tesislerimizin, eğitim camiamızın her daim hizmetinde olduğunu bilin. Bu okullarımızda sporla ilgili malzeme ihtiyaçları varsa, destek olabiliriz. Sizler için ne yapsak az. Sizlerin çok iyi yetişmesini istiyoruz."

Konuşması sırasında öğrencilere, okulda kütüphane olup olmadığını soran Bakan Kasapoğlu, öğrencilerin, "Kütüphanemiz var." cevabı üzerine, "O zaman buradaki okulumuzla birlikte diğer 2 okulumuzdaki 3 bin 500 öğrencimizi, tarihi yerinde öğrenmeleri için bakanlık olarak aşama aşama Çanakkale gezisine gönderelim." ifadelerini kullandı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de yaptırılan okulların maliyetinin 13 milyon 260 bin lira olduğunu, söz konusu bedelin 11 milyon 240 bin lirasının Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından kaşılandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, Bakan Kasapoğlu, Vali Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra okulda incelemelerde bulundu.


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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 19:40
  1. Çorum
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. okul inşaatı
  4. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

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