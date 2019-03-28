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Bakan Kasapoğlu: "Büyükçekmece’yi sporun öne çıktığı marka bir ilçe haline getireceğiz"

31 Mart yerel seçimler kapsamında İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde Mevlüt Uysal’a vatandaşlardan destek isteyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Büyükçekmece’yi sporun öne çıktığı marka bir ilçe haline getireceğiz" dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 14:24
Bakan Kasapoğlu: "Büyükçekmece’yi sporun öne çıktığı marka bir ilçe haline getireceğiz"

31 Mart yerel seçimler kapsamında İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde Mevlüt Uysal’a vatandaşlardan destek isteyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Büyükçekmece’yi sporun öne çıktığı marka bir ilçe haline getireceğiz" dedi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece’de esnafı ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu’na AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal eşlik etti. Vatandaşlardan Uysal için destek isteyen Kasapoğlu, Büyükçekmece’de değişim zamanı geldiğini işaret etti. Büyükçekmece’de her konuda hizmet eksikliği olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, gençler ve sportif faaliyetler anlamında Uysal’ın bütün projelerine her türlü desteği vereceğini söyledi.


Esnaf ziyaretleri sırasında gazetecilere de açıklamada bulunan Kasapoğlu, Büyükçekmece’yi sporun öne çıktığı marka bir ilçe yapacaklarını söyleyerek, "Büyükçekmece artık değişime hazır olduğunu gösteriyor. Pazartesi inşallah Mevlüt başkanımıza inşallah biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerek gençlerimizle ilgili gerek Büyükçekmece’yi sporla buluşturmakla alakalı projelerimizi inşallah onla birlikte sinerji ile ortaya koyacağız. Büyükçekmece’nin gençleri ve kadınları başta olmak üzere sporu herkes için ulaşılabilir kılma yönünde hem yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz hem de inşallah kısa vadede Büyükçekmece’den dünya şampiyonu sporcular çıkaracağız. İstanbul’umuzda sporun öne çıktığı bir spor markası olacak Büyükçekmece’yi inşa edeceğiz. Her türlü imkanı halkımızda ayrım gözetmeksizin Büyükçekmece halkımızla da paylaşacağız. Büyükçekmece özellikle su sporları alanında muhteşem bir potansiyeli içinde barındıran bir ilçemiz. Mevlüt başkanımızla güzel projelerimiz var. Hem spor turizme yönelik hem de sportifbaşarıya yönelik güzel çalışmalarımız var. Değişime hasret olan Büyükçekmece’nin gönül belediyeciliğine hizmet belediyeciliğine hasreti Pazar günü biteceğini umut ediyorum" diye konuştu.



"Büyükçekmece’de değişim başlayacak"


Büyükçekmece’de spor alanı eksikliğini vurgulayan Mevlüt Uysal da "Büyükçekmece’de özellikle spor adına yapılması gereken çok şeyler var. İstanbul adına yapılabilecek çok güzel şeyler var. Büyükçekmece’de spor adına her türlü yatırımı yapmaya imkanı var. Hatta başka yerlerde olmayan özellikleri var su sporlarında yelken, sörf adına. İnşallah bu seçimde Büyükçekmece’de bir değişim başlayacak ve değişim bakanımızın destekleriyle Büyükçekmece’de sporla da kendisini gösterecek. Büyükçekmece halkı bize görev verirse her mahalleye gençlerimize bedava halı saha maçlarını yapabilecekleri sahaları biz yapacağız ilçe olarak. Büyükçekmece herkes istediği sporları yapabileceği alanları bulacak" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:24
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