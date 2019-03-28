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Bakan Kasapoğlu, Büyükçekmece ve Beylikdüzü esnafını ziyaret etti

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"İstanbul'umuzda sporun öne çıktığı, spor markası olacak bir Büyükçekmece'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz"

28 Mart 2019 Perşembe 16:40
Bakan Kasapoğlu, Büyükçekmece ve Beylikdüzü esnafını ziyaret etti


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da Büyükçekmece ve Beylikdüzü esnafını ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, programı kapsamında ilk olarak Büyükçekmece AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle buluştu. Kasapoğlu daha sonra AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile esnaf ziyaretine çıktı.

Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Kasapoğlu, Büyükçekmece'nin değişime hazır olduğunu gösterdiğini belirterek, "İnşallah pazartesi günü itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Büyükçekmece'yi sporla buluşturmakla alakalı projelerimizi ortaya koyacağız. Büyükçekmece'nin gençleri ve kadınları başta olmak üzere, sporu herkes için ulaşılabilir kılma yönünde hem yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz hem de çok kısa vadede Büyükçekmece'den dünya şampiyonu sporcular çıkaracağız. Bunun için de her türlü imkanı halkımızla paylaşacağız." diye konuştu.

Büyükçekmece'nin özellikle su sporları alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "İlgi alanımızda pek çok branş var ama su sporları noktasında Mevlüt Uysal başkanımızla çok güzel projelerimiz var. Hem spor turizmine hem de sportif başarıya yönelik çalışmalarımız var. Ben değişime, gönül belediyeciliğine, hizmet belediyeciliğine hasret olan Büyükçekmece'nin bunu pazar günü oylarıyla çok yüksek oranda haykıracağına inanıyorum. Her şey Büyükçekmece için. Vatandaşlarımız için her türlü imkanı seferber etmeye hazırız. İstanbul'umuzda sporun öne çıktığı, spor markası olacak bir Büyükçekmece'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Uysal da ziyaretinden dolayı Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek, "Birlikte vatandaşımızdan destek istiyoruz. Büyükçekmece'de spor adına yapılması gereken çok şey var. Burada spor adına yapılacak her türlü yatırıma imkan var. Başka yerde olmayan imkanlar bulunuyor. İnşallah Büyükçekmece'de bu seçimde bir değişim başlayacak ve bu sporla kendisini gösterecek." şeklinde görüş belirtti.


- Beylikdüzü'ndeki ziyaretler


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra geçtiği Beylikdüzü'nde AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık ile esnaf ziyaretinde bulundu.

İş yerlerini gezerek vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, genç ve çocuklara da kitap hediye etti. Ziyareti sırasında halı sahada top oynayan çocukların yanına giden Bakan Kasapoğlu ile Mustafa Necati Işık, penaltı atışı kullandı.

Bakan Kasapoğlu, ziyaretinin son bölümünde AK Çadır'da vatandaşlarla bir araya geldi.


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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:40
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