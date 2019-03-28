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Bakan Kasapoğlu, Balıkesir'de gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Gençlerimizi sevdiğini ve gençleri önemsediğini hem ifadesiyle hem de icraatlarıyla ortaya koyan bir liderimiz var"- "Eskiden seçilebilmek için 30 yaşında olmanız gerekiyordu. Şimdi kaç oldu yaş, 18 oldu. Bu nasıl oldu? Cumhurbaşkanımızın sizlere güveni, sizlere olan muhabbeti ve bu konudaki muhalefete rağmen"

28 Mart 2019 Perşembe 19:57
Bakan Kasapoğlu, Balıkesir'de gençlerle buluştu

BALIKESİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizi sevdiğini ve gençleri önemsediğini hem ifadesiyle hem de icraatlarıyla ortaya koyan bir liderimiz var." dedi.

Balıkesir Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, gittikleri her ilde, ilçede gençlerle buluştuklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, gençleri yarınlara hazırlamakla kendilerini sorumlu hissettiklerini belirterek, "Çünkü yarın bu ülkeyi sizler emanet alacaksınız. Tıpkı bugün bizlerin emanet aldığı gibi. Sizler de daha güzel bir şekilde ülkemizi daha güçlü yarınlara ulaştıracaksınız. Bizim amacımız da sizi bugünlerden yarınlara hazırlamak için her ne imkan var ise seferber etmek." diye konuştu.

Gençleri yarınlara hazırlamak için yerel yönetimlerle de iş birliği içinde olacaklarını vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Elbette biz bunu merkezi yönetim olarak yaptığımız gibi yerel yönetimlerimizle de iş birliği halinde yapacağız. Hem onlar çalışıyor hem biz çalışıyoruz. Hem de ortaklaşa yaptığımız birtakım çalışmalar var. Biz yerel yönetim ve merkezi yönetim iş birliğini çok önemsiyoruz. Oluşacak sinerjiyi çok önemli ve kritik görüyoruz. Bu manada da inşallah 31 Mart sonrasında da hem büyükşehirlerimizde hem de ilçelerimizde gençlerimiz ve kadınlarımız öncelikli olmak üzere çok daha güzel imkanları sizlere hazırlamak için var gücümüzle çalışacağız."


- "Bakanlığımızla diyaloğunuzu iyi ve güçlü tutun"


Kasapoğlu, gençleri çok önemsediklerini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı konu; gençler. Gençlerimizi sevdiğini ve gençleri önemsediğini hem ifadesiyle hem de icraatlarıyla ortaya koyan bir liderimiz var. Eskiden seçilebilmek için 30 yaşında olmanız gerekiyordu. Şimdi kaç oldu yaş, 18 oldu. Bu nasıl oldu? Cumhurbaşkanımızın sizlere güveni, sizlere olan muhabbeti ve bu konudaki muhalefete rağmen. Ciddi bir muhalefet vardı, 'Aman seçilme yaşını düşürmeyin. Çoluk çocuğu Meclis'e sokmayın' tarzı yaklaşımları vardı muhalefetin." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yaklaşımlara itibar etmediğini aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün hamdolsun gençlerimiz en güzel şekilde bizleri parlamentoda temsil ediyorlar. Mutlaka içinizde belediye meclisine girecek genç arkadaşlarımız da vardır. İnşallah belediye meclislerinde de il genel meclislerinde de büyükşehir olmayan yerlerde, gençlerimiz temsil edecekler. Biz her imkanı, her fırsatı gençlerimiz için çalışmak ve gençlerimiz için seferber etmek noktasında devam edeceğiz. Bu konuda elbette sevgili gençler sizlerin bu sürece katkıları çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı sizlerin bakanlığı. Bakanlığımızla diyaloğunuzu iyi ve güçlü tutun."

Toplantı, konuşmanın ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.

Programa, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ayhan Sağlam ile gençler katıldı.


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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:57
  1. Balıkesir
  2. Gençlik
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. seçim

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