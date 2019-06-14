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Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan resepsiyonuna katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan’ın Milli Günü resepsiyonuna katıldı.

14 Haziran 2019 Cuma 23:23
Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan resepsiyonuna katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan’ın Milli Günü resepsiyonuna katıldı.


Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliğinde Azerbaycan’ın Milli Günü, Cumhuriyeti’nin 101’inci yılı ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin 101’inci yılı münasebetiyle resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Tek millet, iki devlet” ifadesinin, hakikaten dost ve kardeş olan ülkeler arasındaki ilişkiyi en iyi tanımlayan cümle olduğunu belirterek, “Bugün, Türkiye ile Azerbaycan, birbirinin önde gelen siyasi ortağı, ticari partneri ve yatırımcısıdır. Bugün, halklarımızı birbirine bağlayan ortak kültürümüz, tarihimiz ve dilimizin yanı sıra, ekonomilerimiz de, hayata geçirdiğimiz mega projelerle birbirlerine kenetlenmiş durumdadır” şeklinde konuştu.


Bakan Kasapoğlu, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, TANAP Doğalgaz Boru Hattı ve STAR Rafinerisi projelerinin müşterek coğrafyada barış, istikrar ve refaha katkı yaptığının altını çizdi. Yukarı Karabağ meselesine ilişkin açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, Türkiye’nin problemin barışçı çözümü için Azerbaycan’ın ortaya koyduğu bütün çabaları desteklemeye devam edeceğini ifade ederek, bu sorunun en kısa zamanda Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü içinde, uluslararası hukuk kuralları ve ilgili BM kararları çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını temenni ettiğini belirtti.


Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade’nin “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez” sözlerini hatırlatan Kasapoğlu, “101 yıl önce göndere çekilen şanlı Azerbaycan bayrağı, tüm ihtişamıyla göklerde dalgalanmaktadır ve ebediyete kadar da dalgalanmaya devam edecektir” ifadelerini kaydetti.


Azerbaycan’ın milli gününü tebrik eden Kasapoğlu, konuşmasını “Türkiye Azerbaycan’dır, Azerbaycan ise Türkiye” sözleriyle sonlandırdı.


Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilere vurgu yaparak, “100 yıl önce de bugün de Azerbaycan Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan Türkiye Cumhuriyeti olmuştur ve her zaman Azerbaycan’ın yanında olmuştur” diye konuştu.


Aynı zamanda bu günün Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin kuruluş günü olduğunu belirten İbrahim, Türkiye ve Azerbaycan’ın Nahçıvan’da birkaç gün önce “Sarsılmaz Kardeşlik”adlı ortak tatbikat gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu kardeşliğin gerçekten sarsılmaz olduğunu kaydetti. Azerbaycan ve Türkiye’nin her alanda hem kardeş hem de stratejik müttefik olduğuna vurgu yapan İbrahim, bu kardeşliğin hep baki kalacağını belirtti.


Resepsiyona katılanlar arasında bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yanına gelen Gazi İzzet Ertunç ile uzun süre sohbet etti. Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’in ev sahipliği yaptığı resepsiyonda, Türkiye’de bir ses yarışmasında birincilik kazanan Azerbaycanlı şarkıcı Elnur Hüseynov da sahne aldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 23:23
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