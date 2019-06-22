Bakan Kasapoğlu, Avrupa Oyunları'nın açılışına katıldı
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belaruslu mevkidaşı Sergei Kovalchuk ile bir araya geldi22 Haziran 2019 Cumartesi 09:41
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'ta düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nın açılış törenine katıldı.
Başkent Minsk'te gerçekleştirilen açılış töreni öncesinde Kasapoğlu, Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergei Kovalchuk ile bir araya geldi. İki bakan, resmi açılış töreninin düzenlendiği Dinamo Stadı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.
22 bin kişi kapasiteli Dinamo Stadı'ndaki törende, kafilenin geçişi sırasında Türk bayrağını milli okçu Mete Gazoz taşıdı.
Bakan Kasapoğlu, milli sporcuların geçiş sırasında ayağa kalkarak kafileyi selamladı.
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