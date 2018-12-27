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Bakan Kasapoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi

27 Aralık 2018 Perşembe 11:43
Bakan Kasapoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakan Kasapoğlu, AA foto muhabirlerinin çektiği 49 kareyi inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk bayrağı" fotoğrafını seçen Kasapoğlu, yaşam kategorisinde tercihini İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı. Kasapoğlu'nun spor kategorisindeki tercihi ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" isimli fotoğrafı oldu.

Kasapoğlu, oylamaya ilişkin "Birbirinden güzel karelere imza atan bütün foto muhabiri arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. 2018 yılı boyunca çeşitli kategorilerde yer alan hikayeleri en güzel şekilde bizlere sunan bu değerli kareler, tarihimize de ışık tutacaktır. 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında yer alan kıymetli basın mensubu arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:43
  1. AA ''Yılın Fotoğrafları'' oylaması
  2. Gençlik ve Spor Bakanı
  3. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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