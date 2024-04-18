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Ekonomi Bakan Kacır: Türkiye'deki Sektörlerimizin rekabet gücünü yükseltecek! Adımları hep birlikte atacağız
Ekonomi

Bakan Kacır: Türkiye'deki Sektörlerimizin rekabet gücünü yükseltecek! Adımları hep birlikte atacağız

Yeniakit Publisher
2024-04-18 16:26:00 - 2024-04-18 16:53:47
Bakan Kacır: Türkiye'deki Sektörlerimizin rekabet gücünü yükseltecek! Adımları hep birlikte atacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin kararını duyurdu: sektörlerin rekabet gücünü yükseltecek, AR-GE ve inovasyon kabiliyetlerini artıracak, markalaşmayı güçlendirecek adımları hep birlikte atmayı hedeflediklerini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tekstil ve ayakkabı sektörünün temsilcileriyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Kacır, paylaşımında, "Sektörlerimizin rekabet gücünü yükseltecek, AR-GE ve inovasyon kabiliyetini artıracak, markalaşmayı güçlendirecek adımları hep birlikte atmayı hedefliyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele, mesleki eğitim ve istihdam, markaları korumaya yönelik adımlar önceliğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

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