Israilli bakan İran ajanlığından hüküm giydi

Münübe Yılmaz

İsrail kabinesinin eski bakanlarından Gönen Segev, İran’a ajanlık yapmaktan 11 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 1995 ve 1996 yılları arasında görev yapan ve 5 Temmuz’da tutuklanan eski bakan Segev’in, İranlı bir ajan ile Nijerya’daki İran Konsolosluğu’nda görüştüğü iddia edilirken, The Shin Bet isimli İsrail Yurtiçi Güvenlik Servisi, Segev’in İran ajanı ile iki kere görüştüğünü belirtiyor. Güvenlik servisinden yapılan iddiaya göre, Segev, enerji sektörü, İsrail’deki güvenlik alanları ve çeşitli siyasi ve güvenlik kurumları ile alakalı bilgileri İran tarafından özel bir sistem ile şifrelenmiş bir şekilde aldı. İsrail mahkemesi, Temmuz ayından beri tutuklu bulunan Segev hakkında yapılan iddialar ile ilgili resmi hapis kararını onaylarken, İran tarafından konu ile alakalı bir açıklama henüz yapılmadı.