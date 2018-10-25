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Bakan Hulusi Akar'dan S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, S-400'lerin kurulum çalışmalarına Ekim 2019'da başlanacağını açıkladı.

25 Ekim 2018 Perşembe 09:30
Bakan Hulusi Akar'dan S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

S-400 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ

"Ekim 2019'dan itibaren bunun kurulum çalışmaları başlayacak. Şu anda personel seçimi safhasındayız. Seçilecek personel 2019 yılının başlangıcından itibaren Rusya'ya eğitime gönderilecek. Orada gerekli eğitimleri alacak, burada görevlerinin başına geçecekler.

F-35 TESLİMATI

Haziran ayında iki F35 bize teslim edildi. Bu arada bizim dört pilotumuz Amerika'ya intikal etti, eğitimlerine başladı. Bu konuda herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz. S-400'den, siyasi ve yargıdaki gelişmelerden dolayı birtakım sıkıntılar söz konusuydu ama şu ana geldiğimizde siyasi, askeri şartlar, böyle bir olumsuzluğu düşündürecek durumda değil. Ben herhangi bir şey beklemiyorum"

Türkiye'ye getirildiğinde F35'lerin üsleneceği yer Malatya. Oradaki altyapı çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Projede herhangi bir aksaklık yok, proje planlandığı şekilde devam ediyor. Üç ve dördüncü uçaklar da önümüzdeki yıl mart ayında teslim edilecek.

YUNANİSTAN'IN ABD'YE ÜÇ ASKERİ ÜS KURMASI ÖNERİSİ

Bizim meselemiz silahsızlandırılma statüsündeki adaların silahsızlandırılması. Bunu takip ediyoruz, bunun üzerinde duruyoruz. Uluslararası hukuka, komşumuzla yaptığımız anlaşmalara ve teamüllere saygı gösterilmesine, tahriklerden, provokasyonlardan uzak durulmasına, iyi komşuluk ilişkilerine ve ilkelerine riayet edilmesine önem verilmesini bekliyoruz"

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 09:30
  1. Malatya
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