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Bakan Hulusi Akar'dan Libya'da önemli görüşme

Akar, Ulusal Mutabakat  Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

05 Kasım 2018 Pazartesi 19:10
Bakan Hulusi Akar'dan Libya'da önemli görüşme

Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'nın başkenti  Trablus'ta askeri törenle karşılandı.

Mitiga Havaalanında Libya Savunma Bakan Yardımcısı Owhida Abdulla  Najem, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahman Omran el-Taweele, Türkiye'nin  Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan ve öteki ilgililer tarafından karşılanan  Akar, iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını  selamladı.

Daha sonra Başbakanlık Binası'na geçen Bakan Akar, burada aynı zamanda  Savunma Bakanı olan Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi  ve heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Ali Abdülselam  Başağa ile de görüşen Akar, daha sonra Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid  el-Mişri ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki savunma ve askeri alanlarında iş  birliği ile bölgesel güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Akar'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral  Yaşar Güler, TİKA Başkanı Serdar Çam, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK  Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile AK Parti Genel Başkanı Danışmanı  Yasin Aktay da eşlik ediyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 19:10
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. Akar

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