Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefon görüşmesi yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularının ele alındığı telefon görüşmesi yaptı. Ayrıntılar Geliyor...

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