Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Mark Esper ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.25 Ekim 2019 Cuma 12:35
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.
Akar-Esper görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler, Fırat’ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Suriye ile Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, NATO ve ikili askeri ilişkiler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede iki Bakan, diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.
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