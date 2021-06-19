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Bakan Hulusi Akar, ABD’li mevkidaşıyla görüştü
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Gündem Bakan Hulusi Akar, ABD’li mevkidaşıyla görüştü
Gündem

Bakan Hulusi Akar, ABD’li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 21:51:00 -
Bakan Hulusi Akar, ABD’li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi 

 

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