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Bakan Hulusi Akar: 366 terörist etkisiz hale getirildi

Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son 45 gün içinde yurt içi ve sınır ötesine yapılan operasyonlarda elebaşları dahil toplam 366 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 13:31
Bakan Hulusi Akar: 366 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları değerlendiren Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son 45 gün içinde yurt içi ve sınır ötesine yapılan operasyonlarda elebaşları dahil toplam 366 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Akar, "İdlib'de teşkil edilen gözlem noktalarımız ve bölgede bulunan TSK unsurları, faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor." dedi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 13:31
  1. Hulusi Akar
  2. İdlib

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