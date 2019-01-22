Bakan, fenalaşan hostesi görünce konuşmasını kesti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ve bazı tesislerinin açılış töreninde konuşma yaptığı sırada salonda bulunan bir hostes fenalık geçirdi. Hostesin zor durumunu gören Bakan, hemen konuşmasını kesti, görevlilere haber verdi.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ve bazı tesislerinin açılış töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması sırasında salonda bulunan bir THY hostesi fenalaştı. Bakan Turhan görevlilere haber verdi Hostesin fenalaştığını gören Turhan konuşmasını keserek sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahale arkadaşlarından O sırada hostese çevredekiler ve hostes arkadaşları müdahale de bulundu. Hostesin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: DHA

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