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Bakan, fenalaşan hostesi görünce konuşmasını kesti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ve bazı tesislerinin açılış töreninde konuşma yaptığı sırada salonda bulunan bir hostes fenalık geçirdi. Hostesin zor durumunu gören Bakan, hemen konuşmasını kesti, görevlilere haber verdi.

22 Ocak 2019 Salı 14:00
Bakan, fenalaşan hostesi görünce konuşmasını kesti

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ve bazı tesislerinin açılış töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması sırasında salonda bulunan bir THY hostesi fenalaştı.

Bakan Turhan görevlilere haber verdi

Hostesin fenalaştığını gören Turhan konuşmasını keserek sağlık ekiplerine haber verdi.

İlk müdahale arkadaşlarından

O sırada hostese çevredekiler ve hostes arkadaşları müdahale de bulundu.

Hostesin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:00
  1. Türk Hava Yolları
  2. THY
  3. İstanbul Havalimanı
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
  5. hostes

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