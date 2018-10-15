Bakan 'Hangi yüzle Allah'ın huzuruna çıkacaksın' dedi
Irak'ta 2 yaşında bir çocuğa tecavüz ettikten sonra öldüren Mustafa Gemer, mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı. İdam kararı sonrası Gemer'le görüşen içişleri Bakanı Kasım El Aracı Gemer'e, "Hangi yüzle Allah’ın huzuruna çıkacaksın" dedi.15 Ekim 2018 Pazartesi 13:43
Irak medyasında yer alan haberlere göre, Bağdat Mahkemesi, 2 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunduktan sonra öldüren katil Mustafa Gemer’i idama mahkum etti.
Irak İçişleri Bakanı Kasım El Araci’nin katılımıyla yürütülen olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından Bağdat Mahkemesi, 2 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunup öldüren Mustafa Gemer’in idam edilmesine hükmetti.
2003'ten bu yana ilk defa bir mahkum halkın önünde idam edilecek
İdam kararının kentin bilinen bir meydanında halkın gözleri önünde infaz edilmesini kararlaştıran mahkeme, 2003 yılından bu yana ilk defa bir suçlunun halkın gözleri önünde idam edilmesine hükmetmiş oldu.
'Hangi yüzle Allah'ın karşısına çıkacaksın'
İdam kararından sonra Mustafa Gemer ile konuşan İçişleri Bakanı Kasım El Araci'nin Gemer'e, "Hangi yüzle Allah’ın huzuruna çıkacaksın" diye sorduğu iddia edildi.
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