Bakan Gül'den Yargı reformu paketi açıklaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yeni yargı reform paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gül'ün açıklamalarından satırbaşları; Kadına şiddetle ilgili her türlü tedbiri alıyoruz. Savcılar her başvuruyu değerlendiriyor. Yeni yargı reform paketi sayın Cumhurbaşkanımızın onaylanmasıyla hayata geçti. Bu 5 yıllık dönemi kapsayan reform sürecidir. Yargı 82 milyona aittir. Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren konularda bizler de reform belgemizin takibini yapacağız. Ayrıntılar geliyor...

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