Bakan Gül'den Yargı reformu paketi açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yeni yargı reform paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.06 Eylül 2019 Cuma 10:25
Gül'ün açıklamalarından satırbaşları;
Kadına şiddetle ilgili her türlü tedbiri alıyoruz. Savcılar her başvuruyu değerlendiriyor. Yeni yargı reform paketi sayın Cumhurbaşkanımızın onaylanmasıyla hayata geçti. Bu 5 yıllık dönemi kapsayan reform sürecidir. Yargı 82 milyona aittir. Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren konularda bizler de reform belgemizin takibini yapacağız.
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