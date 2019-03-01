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Bakan Gül'den, William Barr'a mektup

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Adalet Bakanlığı görevine getirilen William Barr'a mektup gönderdi.

01 Mart 2019 Cuma 07:50
Bakan Gül'den, William Barr'a mektup

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı görevine atanan ABD'li mevkidaşı William Barr'a mektup göndererek yeni görevinde başarılar diledi.

Bakan Gül ABD'li mevkidaşına gönderdiği kutlama mesajında, "Adalet Bakanı olarak atanmanızdan dolayı en içten tebriklerimi sunarım. Bakanlığınız döneminde adli işbirliği anlaşmasının artarak süreceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Barr'ın sahip olduğu mesleki tecrübe ve seçkin hukuk kariyeri ile üstlenmiş olduğu görevi layığı ile yerine getireceğine olan inancını dile getiren Gül, mektubuna şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere ülkelerimiz uzun yıllardır dünyanın muhtelif yerlerinde huzur ve barışın tesisi için terörle birlikte mücadele etmekte olup, iki ülke arasındaki en önemli gündem maddesini terör suçlarına ilişkin adli işbirliği oluşturmaktadır. Bu kapsamda ABD'nin Pennsylvania eyaletinde ikamet eden, FETÖ kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen'in ülkemize iadesinin önemini vurgulamak isterim."

Gül, Barr'a gönderdiği mektubunda Türk halkı ve devletinin 15 Temmuz darbe kalkışmasının talimatını veren ve halen ülke güvenliği için tehdit oluşturmaya devam eden FETÖ elebaşı Gülen'in iade edilmesi beklentisini dile getirerek "Ancak 3 yıla yakın süredir iade sürecinde olumlu hiçbir gelişme yaşanmaması bizleri fazlasıyla hayal kırıklığına uğratmaktadır." görüşünü aktardı.

"Gülen'in yanı sıra diğer FETÖ mensuplarının da iadesinin sağlanması ve terör örgütünün ülkenizdeki faaliyetlerine mani olunması önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulunan Gül, ABD adli makamlarınca FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşlar hakkında yürütülen soruşturmalardan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Abdulhamit Gül ABD'li mevkidaşına, "FETÖ'nün gerçek yüzünü görmenizi sağlayacak bu soruşturmaların Bakanlığınız döneminde derinleştirilmesine yönelik beklentimi ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Gül, ABD Adalet Bakanı'na en kısa zamanda bir araya gelme temennisini de aktardı.

 

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 07:50
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