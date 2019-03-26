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Bakan Gül'den "Rabia Naz" tweeti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:- "Rabia Naz hakkında Giresun Başsavcılığı, soruşturmayı titizlikle yürüterek her ihtimali değerlendiriyor"- "Olayı aydınlatacak olan yegane merci savcılık makamıdır; güveniyoruz"

26 Mart 2019 Salı 20:00
Bakan Gül'den "Rabia Naz" tweeti

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı Giresun Başsavcılığının titizlikle yürüttüğünü ve her ihtimali değerlendirdiğini bildirdi.

Bakan Gül, Twitter hesabından, 12 Nisan 2018'de yaralı halde bulunan ve tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatanın ölümüne ilişkin Giresun Başsavcılığının basın açıklamasını paylaştı.

"Rabia Naz hakkında Giresun Başsavcılığı, soruşturmayı titizlikle yürüterek her ihtimali değerlendiriyor." ifadesini kullanan Gül, süreci kendilerinin de yakından takip ettiğini vurguladı.

Gül, "Olayı aydınlatacak olan yegane merci savcılık makamıdır; güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 20:00
  1. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
  2. Rabia Naz Vatan

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