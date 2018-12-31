Bakan Gül'den Pakistan'a teşekkür telefonu

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile telefonla yaptığı görüşmede Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ülkede terör örgütü ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gül, Pakistanlı mevkidaşı Nasim'i telefonla aradı.

Bakan Gül, Nasim ile yaptığı görüşmede Pakistan Yüksek Mahkemesinin FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dost ve kardeş Pakistan ile adli iş birliğinin artırılarak sürdürülmesi konusundaki kararlılığın vurgulandığı görüşmede, iş birliğinin iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştireceği konusunda görüş birliğine varıldı.