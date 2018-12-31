Bakan Gül'den Pakistan'a teşekkür telefonu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed Faruk Nasim ile telefonla görüştü- Gül, Nasim ile yaptığı görüşmede FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi31 Aralık 2018 Pazartesi 17:16
ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile telefonla yaptığı görüşmede Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ülkede terör örgütü ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gül, Pakistanlı mevkidaşı Nasim'i telefonla aradı.
Bakan Gül, Nasim ile yaptığı görüşmede Pakistan Yüksek Mahkemesinin FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Dost ve kardeş Pakistan ile adli iş birliğinin artırılarak sürdürülmesi konusundaki kararlılığın vurgulandığı görüşmede, iş birliğinin iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştireceği konusunda görüş birliğine varıldı.
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