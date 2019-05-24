Bakan Gül'den muhabirimiz Nişancı için paylaşım Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uçuruma düşerek kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya rahmet, ailesi ve Anadolu Ajansına başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uçuruma düşerek kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya rahmet diledi. Gül, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek kaybolan ve 13 gün sonra cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Gül, paylaşımında, "Görevini ifa ederken kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın vefatı hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Anadolu Ajansına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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