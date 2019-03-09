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Bakan Gül’den GTB standına ziyaret

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’in coğrafi işaret tescil belgeli yöresel ürünlerinin sergilendiği Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) standını ziyaret etti.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:41
Bakan Gül’den GTB standına ziyaret

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’in coğrafi işaret tescil belgeli yöresel ürünlerinin sergilendiği Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) standını ziyaret etti.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açılışı geçtiğimiz günlerde Ortadoğu Fuar Merkezinde, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından yapılan, Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile Gapfood Gıda Fuarlarını ziyaret etti. Bakan Gül ve beraberindeki heyet, fuar alanında stant açan firmaları ziyaret ederek sergilenen ürünler hakkında bilgiler aldı.


GTB standına ziyaret


Bakan Abdulhamit Gül, fuar alanında gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Nejat Koçer ile birlikte GTB standını da ziyaret etti. GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Bakan Gül’e, Gaziantep’in Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alan ürünleri hakkında bilgiler verildi.


Gastronomi kenti Gaziantep’in sayısız lezzetlerinin yanı sıra tescilli ürünler sıralamasında daTürkiye’de ilk sıralarda yer aldığını belirten GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep’in toplam tescilli ürün sayısının şu an için 22 olduğunu bunların 9’unun ise GTB tarafından şehrin marka değerleri arasına kazandırıldığını söyledi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı’da, GTB’nin bulunduğu şehir adına en fazla ürün tescili yaptıran borsalar arasında ilk sırada yer aldığını vurguladı.


Akıncı, amaçlarının kentin asırlık lezzet hazinelerinin aslına uygun şekilde korunarak, gelecek nesillere aktarılmasına katkı sumak olduğunu söyledi.


Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise GTB’yi Gaziantep’in değerlerinin korunmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalardan dolayı kutlayarak, fuarın verimli geçmesi temennisinde bulundu. Ziyarette, GTB Meclis Başkanı Yardımcıları Enver Çokay, Karaca Türkmen,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Meclis Üyeleri Ahmet Karakan, Enver Bal, Orhan Çetin, Ali Yılmaz ve Ömer Alpdoğan’da hazır bulundular.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:41
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