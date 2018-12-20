0553 313 94 23

Adalet Bakanı Gül'den Fetullah Gülen açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

20 Aralık 2018 Perşembe 10:41
Adalet Bakanı Gül'den Fetullah Gülen açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili “Türkiye'nin titizliği olmasaydı belki de üstü örtülecekti” ifadelerini kullanırken FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi ile ilgili de “Olumlu bir gelişme bekliyoruz. Olması gereken bu. ABD kendi içerisinde hem savcılık, hem FBI anlamında soruşturmalarını yürütüyor. Bunlar önemli gelişmeler” dedi.

Adelet Bakanı Abdülhamit Gül’ün açıklamalarından satırbaşları:

Çok yoğun temaslar da oldu, sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Dışişleri bakanımızın. Türkiye'nin tezlerinin hatırlatılması manasında çok önemli görüyoruz.

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili olumlu bir gelişme bekliyoruz. Olması gereken bu. Yargının talebiyle iadesi istenmiş bir örgüt ele başının, elbette yapması gereken iade etmesidir.

Bu konularda ABD de açtığı soruşturmalar, orada sürdürdüğü soruşturmalar çerçevesinde bilgi talebi oluyor. Yargı makamları elde ettiği bilgileri iletiyorlar. Tüm bu süreçlerde bitmiş, olumsuz sonuçlanmış bir süreç değil. Olumlu sonuçlanması gereken süreci takip ediyoruz. Ve burada FETÖ elebaşının, örgütün elebaşlarının, yönetici kadrolarının iadelerinin yerine gelmesini bekliyoruz. Türkiye iadesi konusunda olumlu bir sonuç bekliyoruz.

ABD kendi içerisinde hem savcılık, hem FBI anlamında soruşturmalarını yürütüyor. Bunlar önemli gelişmeler. Anlaşma kapsamında ABD'nin bilgi talepleri oluyor. Bu her iki ülkenin kullandığı bir yöntem.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 10:41
  1. Abdülhamit Gül
  2. son dakika
  3. Fetullah Gülen
  4. iade süreci
  5. haberler

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1631 dk önce
    SAYIN BAKAN ABDÜLHAMİD BEY, TERÖRİST BAŞINI İADE ETSELER NE DEĞİŞECEK? APO YA ODA ARKADAŞI OLUR. FETÖ BİTER Mİ? APO YU VERDİLER 20 YIL OLDU PKK BİTTİ Mİ?? MEVCUT CEZALAR İLE FETÖ ÇÖKERTİLİR Mİ? FETÖ CÜLER ABD YE HİZMET ETMİŞLERDİR. HER BİRİ CIA AJANIDIR. ABD AJANLARINI VERMEZ. KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM. SİZ İÇERDEKİLERİ EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRIN, MASUMLARA MAĞDURLARA DA ADALET VERİN. İKİ YIL OLDU ADALET BEKLİYORUZ. ŞARLATAN TERÖRİST BAŞINI BIRAKIN HAÇLI TOPRAKLARINDA GEBERSİN. HAÇ LI MEZARI OLSUN
  • BakmayanBakmayan34 dk önce
    Bakan bey eşiniz hakkinda yapilan haberler hakkinda ne diyorsunuz merak ettik
  • ahiahi38 dk önce
    Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un kızı ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün eşi İlknur Gül, beş yıllık memuriyet hayatının büyük bölümünü “izinli” geçirdikten sonra 15 Aralık’ta Saray’a atandı.Ne dersiniz, o kadar işsiz varken Allahından korkmayanlar neler çeviriyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ankara ulaşımda kredi kartı dönemine geçti!
  1. Ankara ulaşımda kredi kartı dönemine..
  2. FETÖ'nün sözde sorumlusunun askerleri..
  3. Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü..
  4. Ali Koç'a kötü haber! Fenerbahçe'de..
  5. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
  6. Genç Milletvekili ilk meclis..
  7. Besle kargayı oysun gözünü
  8. Hrant Dink cinayeti davası
  9. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar..
  10. "Ben daha ölmedim"
  11. İstanbul TEM'de çete savaşı! Seyir..
  12. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  13. Emeklilikte yaşa takılanlarda son..
  14. Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te..
  15. Gaziantep "Milli Mücadele" için koşacak
  16. Döviz kurları
  17. İstanbul'da organize suç örgütü..
  18. "Şimdilik Suriye'de kalıyoruz"
  19. Danimarka'da mülteciler hakkında..
  20. ‘Asım’ın Nesli’ için aralıksız çalışıyor
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz

Günün Karikatürü

20 Aralık 2019
Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!