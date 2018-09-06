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Bakan Gül: "Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li ajan Andrew Brunson'a ilişkin davanın savcısının görev yerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin, "İhtiyaç halinde yapılan şeylerdir, dosyaya bakan savcı değil. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür." dedi.

06 Eylül 2018 Perşembe 12:19
Bakan Gül: "Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya gelerek, soruları cevapladı.

Bir gazetecinin Amerikalı rahip Andrew Brunson'a ilişkin davanın savcısının görev yerinin değiştirildiği yönündeki haberleri hatırlatması üzerine Gül, "Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeylerdir. Ama dosyaya bakan savcı değil, bildiğim kadarıyla. İzmir'de Başsavcının yapmış olduğu tasarruflardır. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 12:19
  1. İzmir
  2. abdulhamit gül
  3. Andrew Brunson
  4. savcı

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