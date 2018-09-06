Bakan Gül: "Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya gelerek, soruları cevapladı.

Bir gazetecinin Amerikalı rahip Andrew Brunson'a ilişkin davanın savcısının görev yerinin değiştirildiği yönündeki haberleri hatırlatması üzerine Gül, "Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeylerdir. Ama dosyaya bakan savcı değil, bildiğim kadarıyla. İzmir'de Başsavcının yapmış olduğu tasarruflardır. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür." değerlendirmesinde bulundu.