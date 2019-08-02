0553 313 94 23

Bakan Gül'den "arabuluculuk sınavı" açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "Arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için bu yılın arabuluculuk sınavını 24 Kasım'da gerçekleştireceğiz"

02 Ağustos 2019 Cuma 10:37
Bakan Gül'den "arabuluculuk sınavı" açıklaması

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sınavının 24 Kasım'da yapılacağını bildirdi.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan arabuluculuk sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yargı reformunun temel hedeflerinden biri olan uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında yeni bir adım attıklarını belirten Gül, "Arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için bu yılın arabuluculuk sınavını 24 Kasım’da gerçekleştireceğiz. Tüm adaylara başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:37
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Ankara
  3. Arabuluculuk sınavı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey yarım kürede ısı dalgaları buzul erimesini rekor seviyede hızlandırdı
    1. Kuzey yarım kürede ısı dalgaları buzul..
    2. Başvurular resmen başladı! Son tarih..
    3. "Kardelen"in öğretmenlik hayali yarım..
    4. Batı’nın özgürlüğü örtüye kadar
    5. Türk ambalaj devi ABD ve Kanada..
    6. Sakal bakımında dikkat edilmesi..
    7. Toprak Razgatlıoğlu, Kawasaki takımı..
    8. Yeni Malatyaspor, UEFA'da hedefine bir..
    9. İnternette indirme hızı yüzde 28,5..
    10. Davutoğlu'yla ilgili yeni iddia! Parti..
    11. İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim..
    12. "Merih Demiral kalbinin güzelliğini..
    13. Kamu bankaları konutta vadeleri 180..
    14. Özel sporcudan altın madalya
    15. Güney Koreli endüstri devinden..
    16. Kişi başına tasarruflar 16 bin liraya..
    17. Yemen’de füze ve intihar..
    18. Avrupa borsaları
    19. Başkan Oprukçu: "Ereğli’de huzurun..
    20. Satılan her 100 konuttan 4'ünü..
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı