0553 313 94 23

Bakan Gül'den ABD'li mevkidaşı Barr'a yeni FETÖ delilleri

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr'a "FETÖ elebaşının iadesi" süreciyle ilgili yeni deliller sunduklarını belirtti- Bakan Gül:- "Türkiye için çok önemli bir konu olan FETÖ'nün iadesi sürecini geniş bir şekilde konuştuk. 15 Temmuz darbe girişimiyle FETÖ'nün doğrudan ilişkisini ortaya koyan delilleri ve belgeleri kendileriyle paylaştık. Bu yeni ve önemli delilleri doğrudan Sayın Bakan'a ilettik"- "Sayın Bakan da bizzat bu konuyu takip edeceğini, süreçle bizzat ilgileneceğini ifade etti"- "(Kongredeki temasları) Bu görüşmelerimizde Türkiye'nin karalanmasına yönelik bir kampanyanın doğru olmadığını anlattık"

12 Haziran 2019 Çarşamba 20:18
Bakan Gül'den ABD'li mevkidaşı Barr'a yeni FETÖ delilleri

WASHINGTON (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr'a "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşının iadesi" süreciyle ilgili yeni deliller sunduklarını açıkladı.

ABD ziyaretine devam eden Adalet Bakanı Gül, AA ve TRT muhabirine Washington'daki temaslarını değerlendirdi.

Başta ABD'li mevkidaşı Barr ile dün yaptığı görüşme olmak üzere Kongredeki temasları ve diğer görüşmelerinin çok verimli geçtiğini belirten Bakan Gül, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü konusundaki tüm tezlerini birinci elden muhataplarına aktardığını vurguladı.

Bakan Gül, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye için çok önemli bir konu olan FETÖ'nün iadesi sürecini geniş bir şekilde konuştuk. 15 Temmuz darbe girişimiyle FETÖ'nün doğrudan ilişkisini ortaya koyan delilleri ve belgeleri kendileriyle paylaştık. Bu yeni ve önemli delilleri doğrudan Sayın Bakan'a ilettik. Sayın Bakan da bizzat bu konuyu takip edeceğini, süreçle bizzat ilgileneceğini ifade etti. Bu çerçevede, Türk yargısının ortaya koyduğu tüm delilleri en üst düzeyde paylaşma imkanı bulduk. Bu bakımdan süreçle ilgili önemli bir görüşmeydi. Umuyorum bu konuda beklenen gelişmeler olur."

Gül, Barr'a sundukları yeni delillerin de önemli olduğunu ve bunların değerlendirilmesini beklediklerini kaydetti.

Bakan Gül, Barr'ın tecrübeli bir hukuk adamı olduğunu, FETÖ ile ilgili söz konusu delilleri kendisine bakanlık düzeyinde doğrudan sunmuş olmanın da sürecin hızlandırılması adına önem taşıdığını ifade etti.

- "Türkiye'nin karalanmasına yönelik kampanya doğru değil"

ABD Kongresindeki temaslarını da değerlendiren Gül, "Bu görüşmelerde yapıcı ve faydalı temaslarımız oldu. Bu görüşmelerimizde Türkiye'nin karalanmasına yönelik bir kampanyanın doğru olmadığını anlattık. Bu bakımdan ikili ilişkiler açısından bu tür doğrudan temaslar önem arz ediyor. Türk-Amerikan ilişkileri Kongredeki tasarılarla, tekliflerle düzelmez. Onun ötesinde bu tür diyaloglarla ve empatiyle Türk-Amerikan ilişkileri daha iyi bir noktaya ulaşır. Bunu muhataplarımıza ifade ettik." değerlendirmelerini yaptı.

Bakan Gül ayrıca Washington temasları kapsamında bazı düşünce kuruluşlarıyla da görüşmeler yaptığını, burada Türkiye'nin tezlerini dile getirdiğini ve yapıcı tartışmalarla Türk-Amerikan ilişkilerini ele aldıklarını dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 20:18
  1. ABD
  2. Abdulhamit Gül
  3. türkiye
  4. William Barr

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarıgöl’de traktör devrildi: 1 ölü,1 yaralı
    1. Sarıgöl’de traktör devrildi: 1 ölü,1..
    2. New York'ta ailelerinden koparılan..
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    4. "Geleceğin Mühendisleri Tasarımlarını..
    5. Kuvvetli sağanak Tekirdağ’da etkili..
    6. Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da..
    7. Sudan'da darbe girişiminin..
    8. Kuşadası'nda 54 düzensiz göçmen..
    9. Adana Valiliği saldırısına ilişkin..
    10. Akıncı Üssü davası
    11. Balıkesir'de toprak kayması
    12. Yıldırım düştü, 8 büyükbaş hayvan..
    13. Tartıştığı eşini öldürüp baldızını..
    14. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Göçmen..
    15. Hastaneden organ bağışı bilgilendirmesi
    16. Konyaspor’da başkan Hilmi Kulluk güven..
    17. Yangın itfaiye vatandaş el birliği ile..
    18. Adana Valiliğine saldıran teröristlere..
    19. Dışişleri Bakanlığı Kamerun’daki terör..
    20. Bakan Gül'den ABD'li mevkidaşı Barr'a..
    21. Telefon gaspına 5 yıl hapis
    22. Adana Valiliğine 2016'da yapılan..
    23. GÜNCELLEME - Hırsızlık şüphelileri..
    24. Rusya’da muhalif gazeteciye destek..
    25. Samsun'da hafif ticari araç ağaca..
    26. 23 Haziran öncesi AK Partili..
    27. CHP’li İmamoğlu Maltepe’de halkla..
    28. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ..
    29. Yol kesip babayı öldüren, oğlu da..
    30. Ordu'daki dolu yağışı
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    'Blöf yapmıyorum' dedi ve tüm dünyaya duyurdu: ABD daha önce benim gibi bir düşmanla karşılaşmadı
    'Blöf yapmıyorum' dedi ve tüm dünyaya duyurdu: ABD daha önce benim gibi bir düşmanla karşılaşmadı
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş