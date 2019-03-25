Bakan Gül'den ABD ve İsrail'e çağrı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "ABD'nin, uluslararası hukuku hiçe sayarak Golan Tepeleri'nin işgalini meşrulaştırma girişimini tanımak mümkün değildir. ABD ve İsrail'i, Birleşmiş Milletlerin müteaddit kereler aldığı kararlara uyarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmekten vazgeçmeye davet ediyoruz"

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "ABD'nin, uluslararası hukuku hiçe sayarak Golan Tepeleri'nin işgalini meşrulaştırma girişimini tanımak mümkün değildir. ABD ve İsrail'i, Birleşmiş Milletlerin müteaddit kereler aldığı kararlara uyarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmekten vazgeçmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'e, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmekten vazgeçme çağrısında bulundu. Gül, paylaşımında, "ABD'nin, uluslararası hukuku hiçe sayarak Golan Tepeleri'nin işgalini meşrulaştırma girişimini tanımak mümkün değildir. ABD ve İsrail'i, Birleşmiş Milletlerin müteaddit kereler aldığı kararlara uyarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmekten vazgeçmeye davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.



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