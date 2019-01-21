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Bakan Gül ve Selçuk sınıf boyadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki sınıfların hükümlülerce boyanması programına katıldı - Bakan Gül:- "Bugün 81 ilde bin 909 eğitim öğretim kurumunda yaklaşık 5 bin hükümlü boya badana ve elektrik tesisat işlerini yapmakta"- Bakan Selçuk:- "Yarıyıl tatilini fırsat bilip okullarımızdaki bazı boya badana, tesisat ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çok güzel bir iş birliği çalışması var. Denetimli serbestlik alanında yapılmış olan bu örnek uygulamaların ülkemizde yaygınlaşması büyük önem taşıyor"

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:01
Bakan Gül ve Selçuk sınıf boyadı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki sınıfların hükümlülerce boyanması programına katıldı.

Yelek giyip şapka takarak boyanan bir sınıfı ziyaret eden iki bakan, rulo fırçalarla sınıfın bir kısmını boyadı.

Basın mensuplarına programla ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Gül, iki bakanlık olarak güzel bir etkinlik kapsamında bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yarıyıl tatili nedeniyle okulların boya badana, elektrik tesisat işlerinin yapılması amacıyla bir aradayız. Toplum yararına çalışma ödevi verilen hükümlülerle birlikte Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığımızın öncülüğünde güzel bir etkinlik planlandı. Bugün 81 ilde bin 909 eğitim öğretim kurumunda yaklaşık 5 bin hükümlü boya badana ve elektrik tesisat işlerini yapmakta. Elbette devletimizin bütçesi, okullarımızın bütçesi bunu yapmaya yeter ama Milli Eğitim Bakanlığımızla bugün yaptığımız projeyle sosyal sorumluluk anlamında bir mesajı vermek, yarınlarımızın teminatı olan yavrularımıza, suçluların da topluma tutunması yönünde, cezanın asıl amacının toplumla birlikte ıslah olma, rehabilite olma mesajının da verilmesidir."

Eğitim ve adaletin suça ve suçluya bulaşmamada iki temel unsur olduğunu vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Eğitim aklın, adalet de vicdanın terazisidir. Bu ikisinin şaşmaması lazım. Eğitim, suça ve suçluya gerçekten önemli bir pusula olması halinde suçu önleyecek en büyük argümandır, elimizdeki en büyük güçtür. O yüzden eğitim ve adalet asla şaşmamalıdır. Hem aklın hem vicdanın pusulasıdır. Her iki bakanlık olarak burada çok güzel bir etkinlik için bir araya geldik. Bir musibet bin nasihatten daha değerlidir. Bugün de hükümlüler topluma katkıda bulunmak amacıyla, hiç kimse istemez ama bir şey başına geldiğinde de en azından toplumla bir arada olma, topluma yararlı olma çok erdemli bir davranıştır. Umarız ki hiç kimse suç işlemesin ama hayatın gerçeği anlamında eğitimi artırarak, eğitimi güçlendirerek umarız daha iyi sonuçları hep birlikte alacağız."

Bakan Gül, Milli Eğitim Bakanlığı ile protokollerini yakın zamanda güncellediklerini bildirerek, şunları söyledi:

"Cezaevinde çocuklar başta olmak üzere eğitim imkanlarını sonuna kadar onlar için destekliyoruz. Bugün burada boya badana, elektrik tesisat işlerini kimileri meslekten biliyor ama bilmeyenler de cezaevinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim ile protokol çerçevesinde öğreniyorlar. Cezaevinden çıktıktan sonra iş güç sahibi oluyor, onların eline bakan çocuklarına da ekmek götürüyor. Bu anlamdaki sosyal sorumluluğu da artıracağız. Sadece yarıyıl tatilinde değil hafta sonları ve sonraki dönemlerde de bu talepleri karşılayıp denetimli serbestlikten istifade edeceğiz."

- "Hepimizin ortak bir fayda elde ettiği güzel bir etkinlik"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk da eğitimin toplum ödevi olduğu konusunda mesaj vermek için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Toplum olarak el birliğiyle eğitime katkı sağlamanın temel hedef olduğunu belirten Selçuk, 81 il ve bin 909 eğitim kurumunda uygulanmak üzere toplum için çok önemli bir projenin bu okulda hayata geçirildiğini ifade etti.

Adalet Bakanlığının öncülüğünde toplumsal ve sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini anlatan Selçuk, projenin eğitimle ilgili olmasının ayrı önem arz ettiğini vurguladı.

Okulların yarıyıl tatiline girdiğini hatırlatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Yarıyıl tatilini fırsat bilip okullarımızdaki bazı boya badana, tesisat ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çok güzel bir iş birliği çalışması var. Denetimli serbestlik alanında yapılmış olan bu örnek uygulamaların ülkemizde yaygınlaşması büyük önem taşıyor. Bugün burada bunun güzel bir örneğini yaşıyoruz. Yapılan işin çocuklara, sınıflara, eğitime yönelik olması bunun önemini bir kat daha artırıyor. Bu çalışma hepimizin ortak bir fayda elde ettiği güzel bir etkinlik çünkü çocuklara hizmet ediyoruz. İkinci dönemin başlamasıyla çocuklar sınıflarının çok daha temiz ve düzenli bir şekilde oluştuğunu gördüklerinde mutlu olacaklar ve kimlerin ne tür katkılar sağlayarak bu sınıfları, okullarını güzelleştirdiğini bilmek onlara da iyi gelecektir diye düşünüyorum."

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:01
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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