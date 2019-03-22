Bakan Gül, vatman koltuğuna oturdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarafından hayata geçirilecek olan Gaziray projesi çalışmaları kapsamında Seyrantepe-Göllüce-Taşlıca arasındaki 5 kilometrelik Gaziray hattında test sürüşleri, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımıyla başladı.

25 kilometre uzunluğunda organize sanayi bölgesine kadar giden Gaziray hızlı tren projesinin 5 kilometrelik bölümünde test sürüşü başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Temmuz ayında yolcu taşıyacaklarını belirtti.

“En zor kısmı geride kaldı”

Projenin en zor kısmının geride kaldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Şehrimiz açısından bugün çok önemli bir eserin deneme sürüşü için bir aradayız. Özellikle bu aşamaya gelmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’e teşekkür ederim. 5 yıl büyük bir emeğin sonunda bugün bismillah deyip deneme sürüşünü başlatacağız. Ulaşım ve imar master planı yaptığımız zaman en önemli kısmı şehrimiz çok hızlı büyüdüğü için şehrimizdeki bu büyüme gücünü yönetebilmemiz için mutlaka demir yolu ağını şehirde güçlendirmemiz sonucu çıktı. Asım başkan döneminde başlayan kara tren hattını Gaziray hızlı trene dönüştüren bu projenin son aşamasına geldik. 5 kilometrelik deneme sürüşü için buradayız. Şehrin merkezinde hastane bölgesinin ihalesi yapılma aşamasında önümüzdeki ay ihalesi yapılıyor. Bugün deneme sürüşüyle 5 kilometrelik hattı açmış olduk. Temmuz ayında vagonlarımızla birlikte inşallah yolcuları taşımaya başlayacağız. Bugün vagonların alınmasıyla ilgili protokolümüzü de imzaladık. İnşallah vagonlarımızı da alacağız. En zor kısmı geride kaldı. Devlet demir yollarıyla birlikte yapmış olduğumuz bu çalışma aslında şehrin trafik sorunuyla birlikte şehrin gelişmişlik seviyesini gösteriyor. Dünyada şehirlerle ilgili gelişmişlik raporlarına bakıldığı zaman 2 şeye bakılıyor. Bir tanesi kişi başına düşen yeşil alandır. Bu konuda yeşil alanımızı 7 kat arttırdık. İkincisi de ne kadar çok demir ağlarla şehrinizi ördünüz sorusu bugünkü Gaziray’ın test sürüşü ve metro temel atma noktasına geldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

“Yeni dönemde vatandaşın trafik sorunu çözülecek”

Yeni dönemde vatandaşların trafik sorunlarının çözüleceğini belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bugün Gaziantep’imiz için çok güzel bir gelişmeyi yerinde görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir hayalin daha gerçekleştiği güzel bir ana tanıklık ediyoruz. Sürekli büyüyen gelişen Gaziantep’in nüfusuyla beraber trafikteki yoğunluk hem çevre kirliliğini hem de trafikte yoğunluğa sebep veriyor. Çok ciddi olarak ulaşıma el atılması gerekiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin de uzun süredir ulaşımın sorunlarının çözülmesi için 50 yıllık projeler hazırlıyordu. Bugün bunun meyvelerinden birisini görüyoruz. Organize sanayiye kadar tüm vatandaşlarımızın kullanabileceği hem trafik sorununun hal olacağı hem de daha temiz bir çevre için çok önemli bir gelişmeye hep beraber tanıklık ediyoruz. Böylece 25 kilometrelik bir uzunlukta bir Gaziray projemiz Gaziantep’imize kazandırılmış olacak. Cumhurbaşkanımız bir Metro müjdesini de vermişti. Metro arkasında hükumet devlet desteği olmadan yapılması çok zor bir projedir. Cumhurbaşkanımız her zaman Gaziantep’in yanında olmuştur. İnşallah yeni dönemde vatandaşlarımızın trafik sorunlarını çözmüş olacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından trenin vatman koltuğuna oturan Bakan Gül ve Başkan Şahin 5 kilometrelik test sürüşünü gerçekleştirdi.