Bakan Gül üniversite öğrencileriyle buluştu Bir kafede Gaziantep Üniversitesi öğrencileriyle buluşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, öğrencilerle çay içti, sohbet etti

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, üniversite öğrencileriyle buluştu. Gaziantep Üniversitesinin karşısındaki bir kafede üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Gül, çay ocağına geçip gençlere çay dağıttı. Öğrencilerle bir süre sohbet edip karşılıklı çay içen Bakan Gül, kendisine gelen istek ve sorunları dinledi, not aldı. Üniversitelilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Gül, öğrencilerle özçekim de yaptı.

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