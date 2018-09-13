Bakan Gül'den kararlılık mesajı: Türkiye Cumhuriyeti, yargının karşısına çıkaracaktır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından hükümlü ve tutuklularca üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı Ankara Adliyesi yanındaki "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı"nın açılışına katıldı.

Mehter takımı, seğmenler ve halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından bir konuşma yapan Bakan Gül, İşyurtları Kurumunun yürüttüğü çalışmalarla çok önemli bir model ortaya konulduğunu belirtti.

Bu modelin özünde insana verilen değerin yattığını vurgulayan Gül, "Ceza İnfaz Kurumlarında iyileştirmeleri yaparken bu kurumların insanları yeniden ailelerine ve topluma kazandırmaları için de bütün mekanizmalar hayata geçirilmektedir. Bu konuda, 300 Ceza İnfaz Kurumlarındaki iş yurtlarında 52 binden fazla hükümlü ve tutumlu çalışmaktadır. Bin 700'den fazla atölye ve tesiste 189'dan fazla iş kolunda faaliyet yürütülmektedir." bilgisini verdi.

"MİLLİ EKONOMİYE ÇOK BÜYÜK KATKI SUNMAK İSTİYORUZ"

Üniversiteler, Halk Eğitim Müdürlükleri ve İŞKUR başta olmak üzere, tüm kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Gül, "Faaliyetlere katılan hükümlü ve tutuklular mesleki eğitimin yanı sıra sigorta, ücret ve aynı zamanda kardan da pay almaktadırlar. 2017 yılından 2018 yılının ilk 6 ayına kadar toplam 67 bin 458 metrekare kapalı alana sahip 35 iş yurdu atölyesi tamamlanmış ve faaliyete girmiştir." diye konuştu.

Bu kapsamda çeşitli alanlarda yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgileri paylaşan Gül, tarımsal alanda hükümlülere iyi tarım uygulamalarının öğretildiğini, modern seracılık çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakan Gül, tutuklu ve hükümlüler tarafından sadece 2017-2018 döneminde 850 bin ağaç dikildiğini, ağaçlandırma konusundaki seferberliğin yoğun bir şekilde sürdürüleceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle TİGEM'in Ceylanpınar gibi binlerce dönüm boş atıl duran alanlarını açık cezaevindeki hükümlü ve tutuklularımız tarafından hem hayvancılık hem tarım faaliyetlerine, Türkiye'nin milli ekonomisine katkı sunmak amacıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda da binlerce tutuklu, mahkum, sera, hayvancılık eğitimi almış yetkin arkadaşlarımızla buralarda da milli ekonomiye çok büyük katkı sunmak istiyoruz."

Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 31 bin 799 dekarlık tarım arazisinin 16 bin 876 dekarının ekilebilir açık tarım arazisi olarak işletildiğini, geçen yıl 2 bin 900 ton meyve, bin 750 ton sebze üretildiğini anlatan Gül, hayvancılıkta sadece Niğde'de 19 bin 500 büyükbaş ve 6 bin 140 küçükbaş hayvanın kesimi yapılarak, tüm Ceza İnfaz Kurumlarının et ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığını bildirdi.

Bakan Gül, tekstilde de birçok kuruma üretimler yapıldığını belirtti.

FAALİYETLERE 57 BİN 500 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU KATILDI

Adalet Bakanı Gül, tüm bu çalışmaların hem milli ekonomiye büyük katkı sağladığını hem de cezaevlerindeki kişilerin meslek edinerek, ileride kendi mesleklerini yapabilme imkanına kavuşmasını sağladığını aktardı.

Açık Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 4 bin kişinin savcılıklar, adliyeler, belediye ve tapularda çalıştığını belirten Gül, 2017'den 2018 yılının ilk 6 ayına kadar toplam 57 bin 500 hükümlü ve tutuklunun bu faaliyetlere katıldığını vurguladı.

Fuarların, çalışmaların sergilenmesi adına çok önemli olduğuna işaret eden Gül, geçen yıl 7 ayrı şehirde düzenlenen fuarı yaklaşık 600 bin vatandaşın gezdiğini anlattı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KARARLI VE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yürütülen tüm bu çalışmaların esasen milletin her şeyin en güzelini hak ettiğine inanılarak yapıldığını, Türkiye'nin devlet ve millet olarak tarih boyunca bütün zorlukları aştığını vurguladı.

15 Temmuz'daki darbe girişiminde demokrasiye, milli iradeye kastetmek isteyenlere karşı devlet ve millet olarak el ele mücadele edildiğini anımsatan Gül, şunları söyledi:

"Bugün bu hainler yargı mensuplarına hesap vermektedirler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, FETÖ, PKK, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, kararlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürecektir. İster Pensilvanya'da ister Suriye'de, dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, bu ülkeye, millete, devlete kasteden kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti, onları alacak ve bağımsız, tarafsız yargının karşısına çıkaracaktır. Bu güçtedir, bu güçte olmaya devam edecektir. Namlusunu bu aziz millete, devlete çevirenler, tarih boyunca asla başarılı olamamışlardır, kıyamete kadar da başarılı olamayacaklardır. Çünkü Türk milleti, hiçbir zaman bir esaret altına girmemiştir. Hiçbir zaman hiçbir milleti esaret altına da almamıştır. Ezelden beridir hür yaşamıştır, kıyamete kadar da hür yaşayacaktır."

Bakan Gül, bu mücadeleye katkıda bulunan tüm yargı mensuplarına, devletin bütün kurumlarına, adalet teşkilatı mensuplarına teşekkürlerini iletti.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de konuşmasında, yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Cezaevlerindeki doluluk oranlarının artmasında birçok sebeple birlikte, 2015'te yürürlüğe giren yeni ceza sisteminin de etkili olduğunu belirten Cirit, infaz sisteminde geçen sürenin öncekine göre biraz daha fazlalaştığını kaydetti.

Cirit, sayının artmasında teknolojik gelişmelerden faydalanmak suretiyle suç ve suçlularla mücadeleye, suçluların ele geçirilmesi, faili meçhullerin azalmasına da işaret ederek, tutuklu ve hükümlülerin yeniden hayata kazandırılmaları noktasında gösterilen beceri ve başarılarından dolayı yetkilileri tebrik etti.

Cezaevlerinin bir özelliğinin de "ıslah etme" olduğuna işaret eden Cirit, "Islah etme özelliği noktasında önceki dönemlerde bazı müşküllerimiz olmakla birlikte, yeni dönemde özellikle işyurtlarımız, adeta birer fabrika gibi çalışarak tutuklu ve hükümlülerin becerilerinden faydalanmak suretiyle ülkemize katma değer sağlamaları ve onların cezaevlerinden çıktıktan sonra yeniden hayata tutunmalarını sağlamada oldukça başarılı bir performans sağladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Törende, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz ve İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan da birer konuşma yaptı.

Bakan Gül, Yargıtay Başkanı Cirit, Danıştay Başkanı Güngör, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ve diğer yetkililer konuşmaların ardından, fuarın açılış kurdelesini kesti, stantları gezdi.