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Bakan Gül, şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek dua etti- Gül:- "Ömer Halisdemir 15 Temmuz'un sembol kahraman isimlerinden. Nitekim onun adı hep güzelliklerle anılacak, hep iyiliklerle anılacak. Doğan çocuklar onun ismiyle doğuyor"

12 Temmuz 2019 Cuma 12:11
Bakan Gül, şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

NİĞDE (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.

Bakan Gül, Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek okunan Kur-an'ı Kerim'i dinledi, dua okudu ve şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile görüştü.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, milletin dirliği, birliği için canını veren tüm şehitlere ne yapılsa az olacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman şehitlerini minnetle andığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Bizler onlara çok şey borçluyuz. Bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa onların sayesindedir. Ömer Halisdemir 15 Temmuz'un sembol kahraman isimlerinden. Nitekim onun adı hep güzelliklerle anılacak, hep iyiliklerle anılacak. Doğan çocuklar onun ismiyle doğuyor. Darbeciler ihanetle anılıyor ve hep öyle anılacak ama şehitlerimiz hep iyilikle anılacak, güzellikle, hayırla anılacak. Türkiye Cumhuriyeti yüzyıllar da geçse kıyamete kadar şehitlerini gıpta ile hasretle minnetle yad edecektir. Bizler de bu vefayı göstermek için ziyaret edip Ömer Halisdemir şehidimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi seneyi devriyesinde ziyaret etmek istedik. Bu vesileyle cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bu vatan için canını vermiş tüm şehitlerimizi Kurtuluş Savaşı'nda, doğu-güneydoğudaki terör operasyonlarında şehit olan tüm askerimizi, polislerimizi, 15 Temmuz'un tüm kahraman şehitlerini rahmetle minnetle yad ediyoruz."

Bakan Gül'e ziyaretinde, Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ile diğer protokol üyeleri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:11
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Çukurkuyu beledesi
  3. Niğde
  4. Şehit Ömer Halisdemir

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