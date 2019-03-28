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Bakan Gül, Şahinbey’i anma programına katıldı

Gaziantep savunmasının sembol isimlerinden Şahinbey anıt mezarı başında anılırken, anma programına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 14:04
Bakan Gül, Şahinbey’i anma programına katıldı

Gaziantep savunmasının sembol isimlerinden Şahinbey anıt mezarı başında anılırken, anma programına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. Bakan Gül, Şahinbey’in milli mücadelenin önemli kahramanlarından biri olduğunu söyledi.


Gaziantep savunmasının önde gelen kahramanlarından biri olan Şahinbey, ölümünün 99. yılında Almalı köyündeki anıt mezarı başında anıldı. Anma programına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. Bakan Gül törenin başında, Şahinbey Anıtı’na çiçek bıraktı. Akabinde Şahinbey’in anısına dualar ve şiirler okundu.


Programda açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, ülke topraklarının savunması sırasında şehit düşenleri rahmetle yad ederken, vatan topraklarını dün olduğu gibi bugün de canları pahasına savunacaklarını vurguladı. Konuşmasının başında Şahinbey’in milli mücadelenin önemli kahramanlarından biri olduğunu söyleyen Bakan Gül, "99 yıl önce bugün Gaziantep’in, milli mücadelenin unutulmaz kahramanlarından biri olan Şahinbey’i anmak ve hatırasını tekrar yad etmek üzere huzurundayız. Bu vesileyle milli mücadelenin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarını, düşman buraya ayak basmasın diye canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Şahinbey’in burada 99 yıl önce verdiği mücadele Antep’i Gazi yapmıştır. Kıyamete kadar hem Gaziantep’imiz, hem bütün Türkiye’miz, hem de vatanımız hiçbir şekilde işgale karşı kayıtsız kalmayacak ve bu destan hep hatırlanacaktır. Şahinbey, ben tek başıma kalsam da düşman buraya ayak basmayacak diyerek süngüyle şehit olmuştur. Şahinbey, Şehit Kamil, Karayılan milli mücadelenin sembol isimleridir" dedi.



"Asla yurdumuza düşman ayak basmayacaktır"


Vatan şuurunun bugün de devam ettiğini ve milletin hiçbir işgale boyun eğmeyeceğini vurgulayan Bakan Gül, "Şahinbey’imiz rahat uyusun. Aynı kararlılık, iman ve inançla onların verdiği istiklal mücadelesini, istikbal mücadelesiyle gençlerimiz taçlandıracaktır. Asla yurdumuza düşman ayak basmayacaktır. Bunun 15 Temmuz’da bir örneğini daha ortaya koyduk. Nasıl ki Şahinbey, "Cesedimi çiğnemeden giremezsiniz" dediyse 15 Temmuz’da da tankın, tüfeğin önüne canını koyan vatandaşlarımız oldu. İstiklal ve istikbal mücadelesini hep birlikte göğüsleyerek yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Bayrağımıza, ezanımıza, toprağımıza namahrem eli değmeyecek"


Türkiye’nin bekasını tehdit eden unsurlara karşı da dik bir duruş sergileyeceğini belirten Bakan Gül, "Ülkemizin içeriden ve dışarıdan bekasını tehdit etmeye çalışanlara karşı bu vatanın evlatları asla pes etmeyecektir. Dünyada hiç bir kavmin esareti altına girmemiş tek bir millet vardır. O da Türk milletidir. Asla da kıyamete kadar esaret altına girmeyecektir. Bayrağımız, ezanımız, mukaddesatımız, namusumuz ve aziz toprağımız hiç bir şekilde namahrem eline geçmeyecektir. Atalarımız buna izin vermemiştir, şimdi de torunları asla buna izin vermeyecektir" diye konuştu.


Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından Şahinbey anısına şiirler ve türküler okunurken, bir çocuğun İstiklal Marşı’nı okuması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Şahinbey Anıtı’ndaki anma programı okunan dualarla son buldu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:04
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